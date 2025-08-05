Важливо, що в москві почали зважати на тиск світу, на загрозу більш жорстких санкцій за війну - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що москва почала зважати на тиск світу, зокрема США, та загрозу жорстких санкцій. Він наголосив на важливості вичерпання коштів рф на війну для досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо, що у москві почали зважати на тиск світу, зокрема США, а також на загрозу більш жорстких санкцій за війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було. Дуже важливо, що в москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, ключове – припинення війни.