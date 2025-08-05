Важливо, що в москві почали зважати на тиск світу, на загрозу більш жорстких санкцій за війну - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливо, що у москві почали зважати на тиск світу, зокрема США, а також на загрозу більш жорстких санкцій за війну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це, війни би не було. Дуже важливо, що в москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб росія пішла на мир, у неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує