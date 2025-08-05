Важно, что в москве начали учитывать давление мира, угрозу более жестких санкций за войну - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очень важно, что в москве начали учитывать давление мира, в частности США, а также угрозу более жестких санкций за войну. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

И первопричиной войны является лишь желание россиян контролировать жизнь соседей, покорять соседей, убивать соседей. Если бы не это, войны бы не было. Очень важно, что в москве начали учитывать давление мира – давление Соединенных Штатов Америки, угрозу более жестких санкций за войну. И действительно один из ключевых санкционных треков – против российской нефти. Чтобы россия пошла на мир, у нее должны закончиться деньги на войну. Работаем ради этого, и я благодарен всем в мире, кто поддерживает