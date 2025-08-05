Зеленський зідзовнився із Трампом. Говорили про припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, ключове – припинення війни, передає УНН.

Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували

За словами Президента України, сьогодні під час розмови скоординували позиції України та Сполучених Штатів. Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

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Звісно, говорили про санкції проти росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити

Крім того, за словами Глави держави, обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти захисту України.

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Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться

Говорили лідери також про оборонну взаємодію з Америкою двосторонню.

Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!