Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, ключевое – прекращение войны, передает УНН.

Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали

По словам Президента Украины, сегодня во время разговора скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам.

Конечно, говорили о санкциях против россии. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в москве так обращают внимание на эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить

Кроме того, по словам Главы государства, обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины.

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Сейчас имеем уже решения Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится

Говорили лидеры также об оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем.

Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из сильнейших соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!