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Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны

Киев • УНН

 • 8992 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой было прекращение войны.

Зеленский созвонился с Трампом. Говорили о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивный разговор с Президентом США Дональдом Трампом, ключевое – прекращение войны, передает УНН.

Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента Украины, сегодня во время разговора скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов. Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам.

Конечно, говорили о санкциях против россии. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в москве так обращают внимание на эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить 

- добавил Зеленский.

Кроме того, по словам Главы государства, обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь защите Украины.

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Сейчас имеем уже решения Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании – более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится 

- добавил Зеленский.

Говорили лидеры также об оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем.

Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из сильнейших соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп! 

- резюмировал Зеленский.

Украина и США запускают совместное производство дронов - Зеленский03.07.25, 16:00 • 1542 просмотра

Антонина Туманова

политика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина