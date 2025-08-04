Нидерланды выделяют Украине 500 млн евро: средства пойдут на ракеты для Patriot
Киев • УНН
Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK.
Нидерланды выделили 500 миллионов евро на поддержку Украины в рамках американской инициативы PURL. В пакет входят боеприпасы, артиллерийские снаряды и комплектующие для систем ПВО Patriot и HAWK. Об этом на своей странице в Х написал и.о. министра обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает УНН.
Украине срочно нужно больше ПВО и боеприпасов. Нидерланды являются первой страной НАТО, которая поставила пакет американских систем оружия на 500 миллионов евро (включая части и ракеты Patriot). Чтобы Украина могла остановить российскую агрессию, также для остальной Европы
Ранее УНН писал, что скорость поставок систем ПВО Patriot Украине зависит от того, как скоро США предоставят Европе замену этого вида оружия. Шесть европейских стран имеют около двух десятков таких систем, их цена составляет около 1 миллиарда долларов за батарею.