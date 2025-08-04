Поставки Patriot Україні залежать від швидкості заміни систем ППО в Європі: що відомо

Швидкість поставок систем ППО Patriot Україні залежить від того, як скоро США нададуть Європі заміну цього виду зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.com.

Угода між Дональдом Трампом і європейськими країнами-членами НАТО про постачання Україні вкрай необхідних систем протиповітряної оборони Patriot залежить від того, як швидко нові батареї можуть бути перевезені на континент.

За даними пубілкації, шість європейських країн, які використовують системи Patriot - Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія та Іспанія - мають у своєму розпорядженні близько двох десятків таких систем.

Світовий попит на сучасні системи протиповітряної оборони американського виробництва значно перевищує пропозицію, а час очікування на нові замовлені системи Patriot становить кілька років. До того ж, ціна однієї батареї становить близько 1 мільярда доларів, а кожної перехоплювальної ракети - 4 мільйони доларів.

Відмовлятися від систем протиповітряної оборони, таких як Patriot - страшно. Ви робите це для України, тому що вона захищає нас