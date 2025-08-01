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Найближчими днями Німеччина поставить Україні додаткові системи Patriot - Шмигаль

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. Протягом 2-3 місяців будуть передані інші компоненти системи.

Найближчими днями Німеччина поставить Україні додаткові системи Patriot - Шмигаль

Німеччина передасть у найближчі дні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних 2-3 місяців, буде передано й інші компоненти системи. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Німеччина поставить Україні ще дві системи Patriot. Про важливість їх передачі говорили цього тижня з Міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом. У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи

- написав Шмигаль.

Міністр оборони наголосив, що це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО.

"Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України — це більше врятованих життів", - наголосив Шмигаль.

Доповнення

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot в рамках домовленостей із США.

The Washington Post повідомляло, що Берлін вже надав Україні три системи Patriot та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни.

Анна Мурашко

Політика
Бундесвер
Вашингтон пост
НАТО
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль