Найближчими днями Німеччина поставить Україні додаткові системи Patriot - Шмигаль
Київ • УНН
Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. Протягом 2-3 місяців будуть передані інші компоненти системи.
Німеччина передасть у найближчі дні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних 2-3 місяців, буде передано й інші компоненти системи. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.
Німеччина поставить Україні ще дві системи Patriot. Про важливість їх передачі говорили цього тижня з Міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом. У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи
Міністр оборони наголосив, що це результат спільних зусиль США, Німеччини та інших країн НАТО.
"Вдячні всім нашим партнерам, залученим до цього проєкту. Більше можливостей ППО для України — це більше врятованих життів", - наголосив Шмигаль.
Доповнення
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot в рамках домовленостей із США.
The Washington Post повідомляло, що Берлін вже надав Україні три системи Patriot та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни.