Найближчими днями Німеччина поставить Україні додаткові системи Patriot - Шмигаль

Німеччина передасть у найближчі дні додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних 2-3 місяців, буде передано й інші компоненти системи. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає УНН.

Німеччина поставить Україні ще дві системи Patriot. Про важливість їх передачі говорили цього тижня з Міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом. У найближчі дні Бундесвер поставить додаткові пускові установки Patriot як перший етап. На другому етапі, протягом наступних двох-трьох місяців, буде передано й інші компоненти системи