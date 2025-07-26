Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, тривають перемовини про відправку ще однієї – ЗМІ

Берлін вже надав Україні три системи Patriot та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.

За даними видання, на понеділковій зустрічі союзників України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що погоджується з адміністрацією, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти ракет "Патріот", не вдаючись до подробиць.

Берлін вже надав Україні три системи та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни