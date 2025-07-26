Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, тривають перемовини про відправку ще однієї – ЗМІ
Київ • УНН
Німеччина вже надала Україні три системи Patriot і веде переговори зі США про відправку ще однієї. Берлін також сприятиме наданню п'яти ракет Patriot, а Швейцарія відкладе своє замовлення на Patriot для підтримки України.
Берлін вже надав Україні три системи Patriot та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.
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За даними видання, на понеділковій зустрічі союзників України міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що погоджується з адміністрацією, що Берлін "сприятиме наданню" п'яти ракет "Патріот", не вдаючись до подробиць.
Берлін вже надав Україні три системи та веде переговори з Вашингтоном про відправку ще однієї та отримання заміни
Видання зауважує, що батареї Patriot можуть надходити з-за меж НАТО. Міністерство оборони Швейцарії заявляє, що має замовлення на п'ять систем Patriot, яке буде відкладено, оскільки США перенаправляють постачання на підтримку України.
Швейцарія отримає системи пізніше: США змінюють графік постачання Patriot на користь України17.07.25, 18:46 • 9096 переглядiв
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За даними видання, Київ знову звертається до зброї великої дальності для ударів по території росії, хоча Німеччина заявила, що не постачатиме крилаті ракети "Таурус". Дипломати НАТО не виключають можливості надання США таких можливостей, хоча Трамп сказав, що він "не прагне цього зробити".