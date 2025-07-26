Германия уже передала Украине три системы Patriot, продолжаются переговоры об отправке еще одной – СМИ
Киев • УНН
Германия уже предоставила Украине три системы Patriot и ведет переговоры с США об отправке еще одной. Берлин также будет способствовать предоставлению пяти ракет Patriot, а Швейцария отложит свой заказ на Patriot для поддержки Украины.
Берлин уже предоставил Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке еще одной и получении замены. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает УНН.
Детали
По данным издания, на понедельничной встрече союзников Украины министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что соглашается с администрацией, что Берлин "будет способствовать предоставлению" пяти ракет "Патриот", не вдаваясь в подробности.
Берлин уже предоставил Украине три системы и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке еще одной и получении замены
Издание отмечает, что батареи Patriot могут поступать из-за пределов НАТО. Министерство обороны Швейцарии заявляет, что имеет заказ на пять систем Patriot, которое будет отложено, поскольку США перенаправляют поставки в поддержку Украины.
Швейцария получит системы позже: США меняют график поставок Patriot в пользу Украины17.07.25, 18:46 • 9096 просмотров
Добавим
По данным издания, Киев снова обращается к оружию большой дальности для ударов по территории россии, хотя Германия заявила, что не будет поставлять крылатые ракеты "Таурус". Дипломаты НАТО не исключают возможности предоставления США таких возможностей, хотя Трамп сказал, что он "не стремится этого сделать".