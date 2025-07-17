Швейцария получит системы позже: США меняют график поставок Patriot в пользу Украины

США пересмотрели график поставок систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы ускорить поддержку Украины. Швейцария, заказавшая пять таких установок, получит их позже, чем планировалось. Министерство обороны США официально уведомило швейцарскую сторону о переносе сроков, однако точные даты пока не разглашаются. Об этом пишет УНН со ссылкой на Федеральное Министерство обороны Швейцарии.

Министерство обороны США сообщило DDPS, что оно переориентирует поставки систем Patriot для поддержки Украины, сосредоточившись на наземной противовоздушной обороне. Это также касается Швейцарии, которая получит свои производственные партии позже, чем планировалось - указано в сообщении.

Как указано, из-за того, что США, которые сейчас поставляют системы вооружения Украине, решили пересмотреть приоритеты поставок наземных систем ПВО Patriot другим странам. Также Германия решила поставить Украине еще две свои системы Patriot.

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В 2022 году Швейцария заказала пять систем Patriot. Поставки должны были начаться в 2026 году и завершиться в 2028 году. Однако 16 июля Министерство обороны США сообщило DDPS, что Швейцария также пострадает от новой приоритетности, и что поставки, предназначенные для Швейцарии, будут задержаны. На данном этапе невозможно сделать никаких заявлений относительно точных сроков и любых дальнейших последствий для Швейцарии. Разъяснения продолжаются - добавили в министерстве обороны страны.

Дополнение

Пока неясно, повлияет ли это также на поставки управляемых ракет. Год назад США сообщили Швейцарии, что версия управляемых ракет PAC-3 MSE для Patriot, которую парламент одобрил в 2023 году после заказа систем вооружения, будет доставлена в Швейцарию позже запланированного срока из-за поддержки Украины.

Ранее УНН писал, что командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о подготовке к быстрой переброске дополнительных комплексов ПВО Patriot Украине. Он отметил, что работает над этим вопросом очень тесно с немцами, несмотря на предыдущие заявления Германии об отсутствии информации относительно текущих поставок.