Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України
Київ • УНН
Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.
Підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває, заявив у четвер командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо перекидання Patriot", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.
"Вказівки, які мені дали, полягають у тому, щоб висунутися якомога швидше", - зазначив Гринкевич.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини. Але у міністерстві оборони ФРН 16 липня сказали, що Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.
Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ16.07.25, 12:05 • 90601 перегляд