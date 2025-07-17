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Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України

Київ • УНН

 • 554 перегляди

Командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив про підготовку до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні. Він зазначив, що працює над цим питанням дуже тісно з німцями, незважаючи на попередні заяви Німеччини про відсутність інформації щодо поточних поставок.

Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України

Підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває, заявив у четвер командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо перекидання Patriot", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

"Вказівки, які мені дали, полягають у тому, щоб висунутися якомога швидше", - зазначив Гринкевич.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини. Але у міністерстві оборони ФРН 16 липня сказали, що Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.

Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ16.07.25, 12:05 • 90601 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
НАТО
Вісбаден
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Німеччина
Україна
Tesla
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