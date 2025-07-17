Командувач НАТО заявив про підготовку до перекидання Patriot для України

Підготовка до швидкого перекидання додаткових комплексів ППО Patriot Україні триває, заявив у четвер командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал ВПС США Алексус Гринкевич, пише УНН з посиланням на Reuters.

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"Підготовка триває, ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо перекидання Patriot", - сказав він на конференції в німецькому місті Вісбаден.

"Вказівки, які мені дали, полягають у тому, щоб висунутися якомога швидше", - зазначив Гринкевич.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що перші поставки Patriot вже в дорозі з Німеччини. Але у міністерстві оборони ФРН 16 липня сказали, що Німеччина не має інформації про будь-які поточні поставки системи ППО Patriot до України.

Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ