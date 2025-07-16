Зустріч країн-власників Patriot для координації допомоги Україні очікується наступного тижня - ЗМІ

Країни-власники ракет Patriot, за повідомленнями, можуть зустрітися наступного тижня для координації допомоги Україні, пише УНН з посиланням на The Guardian.

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Зустріч країн-власників ракет Patriot та українських донорів, метою якої є пошук додаткових батарей ППО Patriot для України, під головуванням командувача НАТО, як повідомляє Reuters, може відбутися "в середу наступного тижня".

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Як пише Reuters, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в понеділок Генсек НАТО Марк Рютте згадав шість країн НАТО - Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду - які бажають взяти участь у схемі закупівлі зброї.

Високопоставлені джерела в посольствах двох цих країн у США повідомили Reuters, що вони особисто дізналися про план одразу після його оголошення. Навіть близькі союзники США, схоже, дізналися про пропозицію в режимі реального часу, пише видання.

Водночас, за даними двох джерел видання, план, який Трамп і Рютте розробили останніми днями, "був позитивно сприйнятий Україною та її союзниками".

"Але після оголошення стало зрозуміло, що Трамп представив рамкову програму, а не детальний план. Наскільки суттєвою виявиться будь-яка підтримка для України, залежатиме від майбутніх переговорів про те, хто яке обладнання надасть", за словами 10 чиновників у США та Європі.

"Як завжди з такими речами, диявол криється в деталях", - сказав один посол країни Північної Європи у Вашингтоні.

Центральне питання, як зауважується, полягає в тому, хто і коли пожертвує батареї Patriot.

"У мене чітке відчуття, що нікого заздалегідь не проінформували про точні деталі, і я також підозрюю, що всередині адміністрації вони лише зараз починають розбиратися, що це означає на практиці", - сказав інший європейський посол.

На прохання про коментар, чиновник НАТО заявив, що оборонний альянс координуватиме постачання зброї через механізм, відомий як NATO Security Assistance and Training for Ukraine, місію НАТО, розташовану в Німеччині, яка відповідає за координацію західної військової допомоги Києву.

"Кілька європейських країн, включаючи Німеччину, Норвегію, Данію, Нідерланди, Швецію, Велику Британію, Канаду та Фінляндію, вже зобов'язалися підтримати цю ініціативу, – сказав офіційний представник. - Деталі все ще обговорюються".

У відповідь на запит про коментар Пентагон послався на заяви Трампа в понеділок, в яких він оголосив про свою угоду з Рютте.

Швидке посилення риторики Трампа щодо москви в останні тижні відбулося на тлі дедалі твердішого переконання, що глава кремля володимир путін не веде добросовісних переговорів, за словами двох американських чиновників.

Один з чиновників сказав, що Трамп усвідомив, що амбіції путіна виходять за межі Криму та чотирьох східних регіонів України, про що публічно та часто говорили Київ та європейські союзники, пише Reuters.

Три російські джерела, близькі до кремля, заявили, що путін не зупинить війну під тиском Заходу, і вважають, що росія, яка пережила найжорсткіші санкції, запроваджені Заходом, може витримати подальші економічні труднощі, включаючи погрозу Трампа в понеділок запровадити мита США, спрямовані проти покупців російської нафти.

путін, не звертаючи уваги на Трампа, може продовжити війну в Україні - Reuters

Зараз, за словами трьох американських чиновників, причетних до питань озброєння, починається справжня робота.

Американські чиновники зараз розмовляють із союзниками по НАТО та оцінюють, хто що готовий надсилати Україні.

"Один з чиновників назвав Німеччину, Грецію, Нідерланди та Іспанію хорошими кандидатами для відправки батареї Patriot до Києва, або тому, що вони мають кілька батарей, або тому, що загрози, з якими вони стикаються, є відносно невеликими", - вказує Reuters.

Деякі, включаючи Грецію та Іспанію, раніше чинили опір закликам союзників передати частину своїх систем Patriot Україні, стверджуючи, що вони необхідні для захисту їхніх власних країн та НАТО в цілому.

Крок Трампа приписати собі відповідальність за додаткову зброю, що прямує до України, створив деякі незначні тертя в Європі. "Якщо ми платимо за цю зброю, це наша підтримка", - сказав міністр закордонних справ ЄС.