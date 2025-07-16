Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ

Страны-владельцы ракет Patriot, по сообщениям, могут встретиться на следующей неделе для координации помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Встреча стран-владельцев ракет Patriot и украинских доноров, целью которой является поиск дополнительных батарей ПВО Patriot для Украины, под председательством командующего НАТО, как сообщает Reuters, может состояться "в среду на следующей неделе".

Европейские союзники по НАТО и Канада возьмут на себя "основную роль в финансировании" американского оружия для Украины - СМИ

Как пишет Reuters, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник Генсек НАТО Марк Рютте упомянул шесть стран НАТО - Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду - которые желают принять участие в схеме закупки оружия.

Высокопоставленные источники в посольствах двух этих стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане сразу после его объявления. Даже близкие союзники США, похоже, узнали о предложении в режиме реального времени, пишет издание.

В то же время, по данным двух источников издания, план, который Трамп и Рютте разработали в последние дни, "был позитивно воспринят Украиной и ее союзниками".

"Но после объявления стало ясно, что Трамп представил рамочную программу, а не детальный план. Насколько существенной окажется какая-либо поддержка для Украины, будет зависеть от будущих переговоров о том, кто какое оборудование предоставит", по словам 10 чиновников в США и Европе.

"Как всегда с такими вещами, дьявол кроется в деталях", - сказал один посол страны Северной Европы в Вашингтоне.

Центральный вопрос, как отмечается, заключается в том, кто и когда пожертвует батареи Patriot.

"У меня четкое ощущение, что никого заранее не проинформировали о точных деталях, и я также подозреваю, что внутри администрации они только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике", - сказал другой европейский посол.

На просьбу о комментарии, чиновник НАТО заявил, что оборонный альянс будет координировать поставки оружия через механизм, известный как NATO Security Assistance and Training for Ukraine, миссию НАТО, расположенную в Германии, которая отвечает за координацию западной военной помощи Киеву.

"Несколько европейских стран, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию, уже обязались поддержать эту инициативу, - сказал официальный представитель. - Детали все еще обсуждаются".

В ответ на запрос о комментарии Пентагон сослался на заявления Трампа в понедельник, в которых он объявил о своем соглашении с Рютте.

Быстрое усиление риторики Трампа в отношении москвы в последние недели произошло на фоне все более твердого убеждения, что глава кремля владимир путин не ведет добросовестных переговоров, по словам двух американских чиновников.

Один из чиновников сказал, что Трамп осознал, что амбиции путина выходят за пределы Крыма и четырех восточных регионов Украины, о чем публично и часто говорили Киев и европейские союзники, пишет Reuters.

Три российских источника, близкие к кремлю, заявили, что путин не остановит войну под давлением Запада, и считают, что россия, пережившая самые жесткие санкции, введенные Западом, может выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу Трампа в понедельник ввести пошлины США, направленные против покупателей российской нефти.

путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters

Сейчас, по словам трех американских чиновников, причастных к вопросам вооружения, начинается настоящая работа.

Американские чиновники сейчас разговаривают с союзниками по НАТО и оценивают, кто что готов отправлять Украине.

"Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами для отправки батареи Patriot в Киев, либо потому, что они имеют несколько батарей, либо потому, что угрозы, с которыми они сталкиваются, относительно невелики", - указывает Reuters.

Некоторые, включая Грецию и Испанию, ранее сопротивлялись призывам союзников передать часть своих систем Patriot Украине, утверждая, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Шаг Трампа приписать себе ответственность за дополнительное оружие, направляющееся в Украину, создал некоторые незначительные трения в Европе. "Если мы платим за это оружие, это наша поддержка", - сказал министр иностранных дел ЕС.