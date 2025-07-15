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путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 944 просмотра

Российский президент владимир путин намерен продолжать войну в Украине, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно санкций.

путин, не обращая внимания на Трампа, может продолжить войну в Украине - Reuters

российский президент Владимир Путин намерен продолжать войну в Украине до тех пор, пока Запад не согласится на его условия мира, игнорируя угрозы Дональда Трампа относительно ужесточения санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, которые отмечают, что на фоне продвижения российских войск территориальные требования Путина могут даже возрасти, пишет УНН.

Детали

По словам источников, Путин отдал приказ ввести войска в Украину в феврале 2022 года после восьми лет боевых действий на востоке.

В понедельник Трамп выразил разочарование из-за отказа Путина согласиться на перемирие и объявил о новой волне поставок вооружения Украине, в частности зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он также пригрозил новыми санкциями против России, если соглашение о мире не будет достигнуто в течение 50 дней.

Российские источники отмечают, что Путин не остановит войну под давлением Запада и считает, что Россия, которая уже выдержала самые суровые санкции, сможет пережить и дальнейшие экономические ограничения, включая потенциальные американские пошлины против стран, покупающих российскую нефть.

Путин считает, что с ним никто не вел серьезных переговоров по условиям мира в Украине - даже США. Поэтому он будет продолжать, пока не получит то, чего хочет

- сказал один из собеседников Reuters на условиях анонимности.

Несмотря на несколько телефонных разговоров между Трампом и Путиным, а также визиты в Россию спецпредставителя США Стива Уиткова, Путин, по словам источников, считает, что конкретных переговоров по основам мирного соглашения не было.

Белый дом не прокомментировал эту информацию.

Условия Путина для достижения мира, по словам собеседников, включают: юридически закрепленный запрет на дальнейшее расширение НАТО на восток, нейтральный статус Украины и ограничение ее вооруженных сил, защиту прав русскоязычного населения, а также признание территориальных приобретений России.

Также, по словам источников, Путин готов обсуждать гарантии безопасности для Украины с участием ключевых международных игроков, хотя пока непонятно, как именно это реализуется.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев никогда не признает суверенитет России над оккупированными территориями, и что Украина имеет суверенное право решать вопрос вступления в НАТО. Офис президента не предоставил комментария.

Отмечается, что Путин считает достижение военных целей значительно важнее возможных экономических потерь, и не слишком беспокоится угрозами США относительно введения пошлин на покупателей российской нефти в Китае и Индии.

Два источника утверждают, что Россия имеет преимущество на поле боя, а ее военная промышленность превышает производственные мощности НАТО в критических видах боеприпасов, таких как артиллерийские снаряды.

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По состоянию на 1 июля 2025 года Россия контролирует около 20% территории Украины и за последние три месяца продвинулась на 1415 км², по данным открытой карты DeepStateMap.

Сейчас Россия контролирует Крым, всю Луганскую область, более 70% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также части Харьковской, Сумской и Днепропетровской. Публично Путин настаивает, что эти пять регионов являются частью России, и что Украина должна вывести войска перед любыми мирными договоренностями.

По словам источников, Путин может продолжать войну до полного коллапса украинской обороны и далее расширить свои территориальные амбиции.

"Россия будет действовать, исходя из слабости Украины", - сказал третий собеседник. Если же украинское сопротивление будет достаточно сильным, Москва может остановить наступление после захвата четырех восточных областей. "Но если Украина падет - захват продолжится до Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей".

Зеленский отмечал, что летнее наступление России не оправдало ожиданий Москвы. Украинское военное командование признает численное превосходство врага, однако заявляет, что украинские войска держат оборону и наносят противнику значительные потери.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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