путін, не звертаючи уваги на Трампа, може продовжити війну в Україні - Reuters

російський президент володимир путін має намір продовжувати війну в Україні доти, доки Захід не погодиться на його умови миру, ігноруючи погрози Дональда Трампа щодо жорсткіших санкцій. Про це повідомляє Reuters посилаючись на три джерела, наближені до кремля, які зазначають, щ на тлі просування російських військ територіальні вимоги путіна можуть навіть зрости, пише УНН.

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За словами джерел, путін,віддав наказ ввести війська в Україну у лютому 2022 року після восьми років бойових дій на сході.

У понеділок Трамп висловив розчарування через відмову путіна погодитися на перемир’я і оголосив про нову хвилю постачання озброєння Україні, зокрема зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він також пригрозив новими санкціями проти росії, якщо угода про мир не буде досягнута протягом 50 днів.

російські джерела зазначають, що путін не зупинить війну під тиском Заходу і вважає, що росія, яка вже витримала найсуворіші санкції, зможе пережити й подальші економічні обмеження, включно з потенційними американськими митами проти країн, що купують російську нафту.

путін вважає, що з ним ніхто не вів серйозних перемовин щодо умов миру в Україні - навіть США. Тож він продовжуватиме, поки не отримає те, чого хоче - сказав один зі співрозмовників Reuters на умовах анонімності.

Попри декілька телефонних розмов між Трампом і путіним, а також візити до росії спецпредставника США Стіва Віткова, путін, за словами джерел, вважає, що конкретних перемовин щодо основ мирної угоди не було.

Білий дім не прокоментував цю інформацію.

Умови путіна для досягнення миру, за словами співрозмовників, включають: юридично закріплену заборону на подальше розширення НАТО на схід, нейтральний статус України та обмеження її збройних сил, захист прав російськомовного населення, а також визнання територіальних здобутків росії.

Також, за словами джерел, путін готовий обговорювати гарантії безпеки для України за участі ключових міжнародних гравців, хоча поки незрозуміло, як саме це реалізується.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що Київ ніколи не визнає суверенітет росії над окупованими територіями, і що Україна має суверенне право вирішувати питання вступу до НАТО. Офіс президента не надав коментаря.

Зазначається, що путін вважає досягнення військових цілей значно важливішим за можливі економічні втрати, й не надто переймається погрозами США щодо введення мит на покупців російської нафти в Китаї та Індії.

Два джерела стверджують, що росія має перевагу на полі бою, а її військова промисловість перевищує виробничі потужності НАТО у критичних видах боєприпасів, таких як артилерійські снаряди.

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Станом на 1 липня 2025 року росія контролює близько 20% території України і за останні три місяці просунулась на 1415 км², за даними відкритої мапи DeepStateMap.

Наразі росія контролює Крим, усю Луганську область, понад 70% Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також частини Харківської, Сумської та Дніпропетровської. Публічно путін наполягає, що ці п’ять регіонів є частиною росії, і що Україна має вивести війська перед будь-якими мирними домовленостями.

За словами джерел, путін може продовжувати війну до повного колапсу української оборони і далі розширити свої територіальні амбіції.

"росія діятиме, виходячи зі слабкості України", - сказав третій співрозмовник. Якщо ж український опір буде достатньо сильним, москва може зупинити наступ після захоплення чотирьох східних областей. "Але якщо Україна впаде - захоплення триватиме до Дніпропетровської, Сумської та Харківської областей".

Зеленський зазначав, що літній наступ росії не виправдав очікувань москви. Українське військове командування визнає чисельну перевагу ворога, однак заявляє, що українські війська тримають оборону і завдають противнику значних втрат.

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