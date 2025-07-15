Трамп заявив, що "розчарований, але не закінчив" з путіним
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп висловив розчарування володимиром путіним, але заявив, що не закінчив з ним. Трамп також оголосив про плани постачання зброї в Україну та попередив про можливі мита на росію.
Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований, але не закінчив із главою кремля володимиром путіним, в інтерв'ю BBC, пише УНН.
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Президента США наполегливо запитували, чи довіряє він російському лідерові, і він відповів: "Я майже нікому не довіряю".
Трамп говорив за кілька годин після того, як оголосив про плани постачання зброї в Україну і попередив про серйозні мита на росію, якщо через 50 днів не буде досягнуто згоди про припинення вогню.
В інтерв'ю з Овального кабінету президент США, щойно зустрівшись із генсеком НАТО Марком Рютте, присвятив значну частину інтерв'ю розповіді про своє розчарування у російському лідері.
Трамп сказав, що чотири рази думав, що угода з росією можлива.
На запитання BBC, чи він закінчив з путіним, президент США відповів: "Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним".
На запитання, як Трамп змусить путіна "зупинити кровопролиття", президент США відповів: "Ми працюємо над цим".
"У нас буде чудова розмова. Я скажу: "Добре, думаю, ми близькі до завершення", а потім він знесе будинок у Києві", - сказав Трамп.
Розмова перейшла на НАТО, яке Трамп раніше критикував як "застаріле".
На запитання, чи все ще він так вважає, він відповів: "Ні. Думаю, НАТО тепер стає повною протилежністю", тому що альянс "платить за своїм рахунком".
Він сказав, що, як і раніше, вірить у колективну оборону, оскільки вона дозволяє малим країнам захищатися від великих.
"Це розумно придумав президент": генсек НАТО заявив, що Трамп обрав правильну тактику щодо путіна15.07.25, 06:14 • 4812 переглядiв