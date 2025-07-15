Трамп заявил, что "разочарован, но не закончил" с путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что он разочарован, но не закончил с главой кремля владимиром путиным, в интервью BBC, пишет УНН.

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Президента США настойчиво спрашивали, доверяет ли он российскому лидеру, и он ответил: "Я почти никому не доверяю".

Трамп говорил через несколько часов после того, как объявил о планах поставок оружия в Украину и предупредил о серьезных пошлинах на россию, если через 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

В интервью из Овального кабинета президент США, только что встретившись с генсеком НАТО Марком Рютте, посвятил значительную часть интервью рассказу о своем разочаровании в российском лидере.

Трамп сказал, что четыре раза думал, что соглашение с россией возможно.

На вопрос BBC, закончил ли он с путиным, президент США ответил: "Я разочарован им, но я не закончил с ним. Но я разочарован им".

На вопрос, как Трамп заставит путина "остановить кровопролитие", президент США ответил: "Мы работаем над этим".

"У нас будет отличный разговор. Я скажу: "Хорошо, думаю, мы близки к завершению", а потом он снесет дом в Киеве", - сказал Трамп.

Разговор перешел на НАТО, которое Трамп ранее критиковал как "устаревшее".

На вопрос, все ли еще он так считает, он ответил: "Нет. Думаю, НАТО теперь становится полной противоположностью", потому что альянс "платит по своему счету".

Он сказал, что, как и раньше, верит в коллективную оборону, поскольку она позволяет малым странам защищаться от больших.

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