«Это умно придумал президент»: генсек НАТО заявил, что Трамп выбрал правильную тактику в отношении путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил мировых лидеров, торгующих с Москвой, что им следует позвонить президенту России Владимиру Путину и подтолкнуть его к миру в Украине до того, как вступят в силу вторичные пошлины президента Трампа. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью генсека Североатлантического Альянса для Fox News.

Сегодня, если вы находитесь в Пекине, Дели или Бразилии и знаете, что с вами случится то же самое, вы, возможно, захотите позвонить Владимиру и сказать: "Привет, друг, мы по-прежнему покупаем у тебя что-то, но тебе нужно серьезно отнестись к переговорам о прекращении огня или мирном соглашении" - сказал Рютте в интервью ведущему программы Special Report телеканала Fox News Брету Байеру.

"Это будет касаться и России, но это действительно существенно и справедливо - это разумно придумал президент", - отметил генеральный секретарь НАТО относительно угрозы Трампа ввести пошлину.

По его словам, в Альянсе планируют поставлять вооружение Киеву в рамках пакетов военной помощи, которые будут "максимально эффективными".

Он также добавил, что на прошлой неделе Трамп сказал ему о своем желании вмешаться в ситуацию в Украине.

В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп и сказал: "Марк, мы действительно хотим увеличить поддержку Украины в вопросе поставок оружия". А сегодня утром я был в Белом доме, и он сказал, что, когда речь идет о санкциях, нам, очевидно, нужно сделать следующий шаг сейчас - сообщил Рютте.

Генсек НАТО уверен, что Трамп был раздражен своим последним телефонным разговором с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним

По информации CBS News, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения многомиллиардного финансирования для Украины впервые с момента своего вступления в должность. Оно может быть направлено на то, чтобы послать сигнал России, которая в последние дни массированно атакует Украину с помощью беспилотников и ракет.

Дональд Трамп заявил о намерении отправить Украине ракеты Patriot, стоимость которых возместит Европейский Союз. Президент США все больше разочаровывается в Путине, поскольку российский диктатор сопротивляется попыткам Трампа договориться о прекращении огня между Украиной и Россией.

Глава Белого дома также выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

Трамп объявил о соглашении с НАТО о поставках оружия Украине