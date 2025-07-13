Трамп розглядає нове фінансування для України на мільярди доларів - CBS News

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість схвалення нового фінансування для України вперше з моменту свого вступу на посаду. Про це повідомляє CBS News із посиланням на "численні дипломатичні джерела", інформує УНН.

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Зазначається, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб надіслати сигнал росії, яка останніми днями масовано атакує Україну за допомогою безпілотників та ракет.

Джерело можливого нового фінансування для України незрозуміле. Але офіційні особи США повідомили, що Трамп має 3,85 мільярда доларів, що залишилися від президентських повноважень на скорочення військового складу часів Байдена, які можна було б використати для відправки американської військової техніки до України - йдеться у матеріалі.

Колишні чиновники також повідомили виданню, що президент США має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських закордонних активів та спрямувати ці кошти в Україну, хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями.

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Автори додають, що з початку 2022 року США надали Україні десятки мільярдів доларів військової допомоги. Трамп раніше критикував ці витрати та тиснув на Україну та росію, щоб вони працювали над мирною угодою, періодично критикуючи обидві країни.

Нагадаємо

За інформацією Politico, президент США Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги Україні вартістю в сотні мільйонів доларів. Кошти надійдуть з фонду, затвердженого Конгресом минулого року, що дозволяє Міноборони США вилучати зброю з арсеналів.

За даними джерел Reuters, президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва, використовуючи президентські повноваження. Вартість озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

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