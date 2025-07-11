Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах

Президент США Дональд Трамп обіцяє зробити "важливу заяву" на тлі відсутності прогресу у переговорах з росією щодо війни в Україні. Про це глава Білого дому сказав у коментарі NBC News, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, він розчарований у росії

Але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо росії - заінтригував Трамп.

Він також заявив, що уклав угоду з НАТО, згядно з якою США надаватимуть зброю для України саме через Північноатлантичний Альянс.

"Ми посилаємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на 100%", – сказав президент США.

Нагадаємо

Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін не зацікавлений у серйозному обговоренні миру в Україні. За його словами, він не виключає можливості проведення голосування щодо законопроєкту про санкції проти росії ближчим часом.

кремль використовує дипломатію зі США для відволікання від війни в Україні - ISW