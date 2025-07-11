Трамп готує "важливу заяву" щодо росії на тлі відсутності прогресу в переговорах
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо росії, висловивши розчарування відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні. Він також повідомив про угоду з НАТО щодо постачання зброї Україні через Альянс.
Президент США Дональд Трамп обіцяє зробити "важливу заяву" на тлі відсутності прогресу у переговорах з росією щодо війни в Україні. Про це глава Білого дому сказав у коментарі NBC News, повідомляє УНН.
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За його словами, він розчарований у росії
Але подивимося, що станеться у найближчі пару тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву щодо росії
Він також заявив, що уклав угоду з НАТО, згядно з якою США надаватимуть зброю для України саме через Північноатлантичний Альянс.
"Ми посилаємо зброю до НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на 100%", – сказав президент США.
Нагадаємо
Напередодні спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін не зацікавлений у серйозному обговоренні миру в Україні. За його словами, він не виключає можливості проведення голосування щодо законопроєкту про санкції проти росії ближчим часом.
кремль використовує дипломатію зі США для відволікання від війни в Україні - ISW11.07.25, 04:35 • 748 переглядiв