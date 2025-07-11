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кремль використовує дипломатію зі США для відволікання від війни в Україні - ISW

Київ • УНН

 • 724 перегляди

кремль використовує дипломатичні зв'язки зі США для відвернення уваги від війни в Україні, акцентуючи на відновленні американо-російських відносин. мзс рф повідомило про обговорення двосторонніх питань, не пов'язаних з війною, між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

кремль використовує дипломатію зі США для відволікання від війни в Україні - ISW

кремль продовжує використовувати свої дипломатичні зв'язки зі Сполученими Штатами, щоб відвернути увагу від війни в Україні та акцентувати на потенційному відновленні американо-російських відносин. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики посилаються на звіт мзс росії про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та міністра закордонних справ рф сергія лаврова.

Було зроблено великий акцент на повідомленнях про обговорення Рубіо та лаврова двосторонніх американо-російських питань, не пов'язаних з війною в Україні, включаючи відновлення американо-російських контактів, економічну та гуманітарну співпрацю, пряме повітряне сполучення та дипломатичні місії

- вказують в ISW.

Так підкреслюють, що у звіті мзс росії зроблено висновок, що Сполучені Штати та росія продовжуватимуть діалог щодо "зростаючого кола питань, що становлять взаємний інтерес". При цьому заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков заявив, що не спостерігається "уповільнення прогресу" у розвитку американо-російських відносин.

"кремль, ймовірно, намагається змусити Сполучені Штати призупинити свої дипломатичні зусилля щодо припинення війни в Україні в обмін на розвиток двосторонніх відносин між США та росією та економічних можливостей", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо у Малайзії провів зустріч із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Рубіо, зокрема, висловив розчарування щодо відсутності прогресу з боку росії у припиненні війни в Україні.

Рішення щодо війни в Україні прийматиме Трамп: у Держдепі прокоментували зустріч Рубіо з лавровим11.07.25, 02:12 • 1050 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Марко Рубіо
Інститут вивчення війни
Сполучені Штати Америки
Україна
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