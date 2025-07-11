Рішення щодо війни в Україні прийматиме Трамп: у Держдепі прокоментували зустріч Рубіо з лавровим

Остаточне рішення щодо подальших кроків Вашингтона у питанні війни росії проти України залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє УНН.

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Коментуючи зустріч державного секретаря США Марко Рубіо у Малайзії з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, Брюс зазначила, що- завдання Держдепу полягає у передачі пропозицій рф главі Білого дому.

Він зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити - сказала речниця.

Відповідаючи на запитання, чому глава російського мзс заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст, Брюс вказала, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".

"Як сказав президент і держсекретар, ми розмовлятимемо з усіма, бо кожен цей крок впливає на рішення, яке вам доведеться прийняти", - сказала представниця Держдепу.

Нагадаємо

Напередодні державний секретар США Марко Рубіо у Малайзії провів зустріч із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Вони говорили про Україну і про завершення війни. За словами Рубіо, він мав "відверту, важливу розмову" з лавровим. Голова Держдепу підкреслив, що Вашингтон "хоче бачити дорожню карту" стосовно завершення російсько-української війни.

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