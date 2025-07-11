Рішення щодо війни в Україні прийматиме Трамп: у Держдепі прокоментували зустріч Рубіо з лавровим
Київ • УНН
Речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що остаточне рішення щодо подальших кроків Вашингтона у війні росії проти України залишається за президентом США Дональдом Трампом. Держдеп передає пропозиції рф главі Білого дому, оскільки для завершення війни потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
Остаточне рішення щодо подальших кроків Вашингтона у питанні війни росії проти України залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, повідомляє УНН.
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Коментуючи зустріч державного секретаря США Марко Рубіо у Малайзії з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим, Брюс зазначила, що- завдання Держдепу полягає у передачі пропозицій рф главі Білого дому.
Він зробить усе можливе, щоби покласти край цій війні та будь-якій іншій війні, яку він матиме шанс завершити
Відповідаючи на запитання, чому глава російського мзс заслуговує зустрічі з Рубіо в той час, як росія здійснює рекордні за масштабами обстріли українських міст, Брюс вказала, що для завершення війни, з позиції США, потрібно "розмовляти з усіма в будь-який момент".
"Як сказав президент і держсекретар, ми розмовлятимемо з усіма, бо кожен цей крок впливає на рішення, яке вам доведеться прийняти", - сказала представниця Держдепу.
Нагадаємо
Напередодні державний секретар США Марко Рубіо у Малайзії провів зустріч із міністром закордонних справ росії сергієм лавровим. Вони говорили про Україну і про завершення війни. За словами Рубіо, він мав "відверту, важливу розмову" з лавровим. Голова Держдепу підкреслив, що Вашингтон "хоче бачити дорожню карту" стосовно завершення російсько-української війни.
Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо росії - Politico26.06.25, 00:05 • 36402 перегляди