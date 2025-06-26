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Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо росії - Politico

Київ • УНН

 • 7660 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо несподівано розкритикував Європу через питання посилення санкцій проти росії. Він заявив, що Сенат розгляне закон про посилення санкцій, але публічно змінив риторику, щоб зберегти можливість переговорів з рф.

Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо росії - Politico

Різка критика державного секретаря США Марко Рубіо на адресу Європи щодо необхідності посилення санкцій проти росії стала несподіванкою для міністрів закордонних справ країн НАТО, з якими американський дипломат зустрівся напередодні ввечері на саміті Альянсу. Про це пише Politico з посиланням на чотирьох неназваних європейських дипломатів, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у розмові у вівторок ввечері під час приватної вечері, присвяченої Україні, Рубіо натякнув, що Сенат, ймовірно, розгляне закон про посилення санкцій проти рф після завершення роботи над податковим та бюджетним законопроєктом президента Дональда Трампа, що може статися вже цього тижня.

Рубіо, якого критикували на вечері через небажання Трампа посилювати політику щодо москви, визнав перед своїми європейськими колегами, що росія є проблемою, яка стримує мирні переговори щодо припинення війни в Україні

- цитує видання одного зі співрозмовників.

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ЗМІ вказує, що вже через кілька годин в кулуарах саміту НАТО Рубіо виклав обґрунтування адміністрації щодо утримання від подальших санкцій проти росії.

Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розчавимо їх ще більшою кількістю санкцій, ми, ймовірно, втратимо можливість говорити з ними про припинення вогню, а хто ж тоді з ними розмовлятиме?

- сказав керівник Держдепу США.

Він також додав, що Трамп нібито знатиме "час і місце" для зміни тактики.

"Рубіо представляв союзникам різні позиції перед камерами та під час приватних зустрічей. За зачиненими дверима країни Балтії та Північної Європи почали розглядати Рубіо як союзника в адміністрації Трампа, який не має ілюзій щодо росії та Китаю, навіть якщо його публічна риторика не завжди це відображає", - зазначив виданню інший співрозмовник.

Нагадаємо

Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що глава Білого дому Дональд Трамп скоріш за все ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти росії.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Сенат США
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
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