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Вашингтон не буде вводити нові санкції проти рф, в надії на переговори про мирну угоду - Рубіо

Київ • УНН

 • 496 перегляди

США не вводитимуть нові санкції проти росії, щоб зберегти можливість для мирних переговорів. Президент Трамп ігнорує прохання Європи щодо посилення обмежень.

Вашингтон не буде вводити нові санкції проти рф, в надії на переговори про мирну угоду - Рубіо

Президент США Дональд Трамп скоріш за все ігноруватиме прохання Європи посилити санкції проти росії. Про це заявив у середу держсекретар Марко Рубіо. Він пояснив це тим, що США все ще хочуть мати простір для переговорів про мирну угоду.

Передає УНН із посиланням на Рolitico та Le Monde.

Деталі

За словами Марко Рубіо, президент Дональд Трамп не підтримає прохання Європи посилити санкції проти росії. Про це державний секретар США заявив у середу. Марко Рубіо додав, що США все ще хочуть мати простір для переговорів щодо мирної угоди.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський та європейські партнери сподіваються переконати очільника Білого дому запровадити нові санкції проти кремля. Серед фаткорів, на які у цьому проханні є можливисть спиратись - це те, що президент росії володимир путін неодноразово відхиляв спроби США організувати припинення вогню рф в Україні.

Нагадаємо

Експомічник Трампа заявляв, що президент США незабаром завершить переговори та запровадить санкції проти росії через неповагу путіна до мирних переговорів. 

Глава МЗС України Андрій Сибіга та верховна представниця ЄС Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти рф та вступ України до ЄС. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Марко Рубіо
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
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