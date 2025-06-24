Сибіга обговорив з Каллас нові санкції проти рф та євроінтеграцію України

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Під час розмови йшлося про посилення санкційного тиску на росію, оборонну підтримку України, а також про необхідність невідкладного відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. про це повідомило МЗС України, передає УНН.

Гарна зустріч з Каєю Каллас. Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Очікуємо, що вони будуть дійсно сильними і завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластеру, і неприпустимо, щоб одна країна перешкоджала цьому процесу - ідеться у дописі Сибіги.

Глава МЗС додав, що цінує підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Він наголосив на взаємозв'язку безпеки в Європі та на Близькому Сході, а також на потребі економічного тиску на кремль.