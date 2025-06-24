Сибіга обговорив з Каллас нові санкції проти рф та євроінтеграцію України
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга та верховна представниця ЄС Кая Каллас обговорили посилення санкцій проти рф та вступ України до ЄС. Сибіга наголосив на виконанні Україною всіх вимог для переговорів щодо членства в ЄС.
Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з верховною представницею ЄС із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас. Під час розмови йшлося про посилення санкційного тиску на росію, оборонну підтримку України, а також про необхідність невідкладного відкриття переговорів щодо членства України в ЄС. про це повідомило МЗС України, передає УНН.
Гарна зустріч з Каєю Каллас. Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Очікуємо, що вони будуть дійсно сильними і завдадуть шкоди військовому бюджету Путіна. Ми також обговорили необхідність просування вступу України до ЄС. Я підкреслив, що Україна виконала всі вимоги для відкриття першого переговорного кластеру, і неприпустимо, щоб одна країна перешкоджала цьому процесу
Глава МЗС додав, що цінує підтримку ЄС, особливо в оборонній сфері.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Він наголосив на взаємозв'язку безпеки в Європі та на Близькому Сході, а також на потребі економічного тиску на кремль.