"Немає часу чекати": Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав до рішучих заходів проти рф

$41.830.15
48.200.34
ukenru
Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
Ексклюзив
08:45 • 11159 перегляди
Ліки не здешевшали, заборона маркетингу між аптеками та виробниками не дала очікуваного результату – директорка БФ “Пацієнти України”
07:05 • 37924 перегляди
Зеленський відреагував на нічну атаку рф: збирається сьогодні у Британії обговорити захист та нові кроки тиску на росію
06:23 • 36081 перегляди
Над Україною під час нічної атаки рф знешкодили 339 з 352 дронів та 15 з 16 ракет
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 76839 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 117218 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 92888 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 106306 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 213997 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 142536 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 290785 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
49%
747мм
Популярнi новини
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених23 червня, 02:21 • 43413 перегляди
У Києві тимчасово закрито один з виходів зі станції метро "Святошин"23 червня, 02:57 • 17594 перегляди
Комбінований удар по Києву: щонайменше 5 загиблих, 19 поранених, серед них діти і вагітна жінка (відео)23 червня, 04:00 • 33598 перегляди
"Творець вберіг": у будинок фронтмена "Антитіла" Тараса Тополі влучила російська ракета05:44 • 19092 перегляди
У Польщі затримали чоловіка, який дев’ять днів утримував і бив українку07:47 • 8164 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 290783 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 346830 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 295558 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 227778 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 277360 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Клименко Ігор Володимирович
Володимир Зеленський
Вінстон Пітерс
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Тегеран
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 89075 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 213997 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 89830 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 91930 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 97162 перегляди
Актуальне
Tesla Model Y
Facebook
Brent
Шахед-136
Tomahawk (ракета)

"Немає часу чекати": Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав до рішучих заходів проти рф

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Брюсселі. Він наголосив на взаємозв'язку безпеки в Європі та на Близькому Сході, а також на потребі економічного тиску на кремль.

"Немає часу чекати": Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав до рішучих заходів проти рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення міністра у мережі Х.

Деталі

Під час виступу Сибіга підкреслив взаємозв’язок між ситуаціями в різних регіонах.

Я наголосив, що безпека в Європі та на Близькому Сході безпосередньо взаємопов'язана. Протидія російській агресії проти України є невід'ємною частиною стримування загрози безпеці з боку росії, Ірану та Північної Кореї

- сказав він.

Міністр звернув увагу на поточний політичний момент.

Це тиждень двох головних самітів, ЄС та НАТО, з однією спільною метою: збільшити вартість війни для російського агресора. Нам потрібно вжити рішучих заходів прямо зараз. Немає часу чекати

- заявив Сибіга.

Він також наголосив на потребі економічного тиску на кремль.

путін відкидає мирні зусилля та посилює терор. Настав час завдати удару по російській економіці нищівними санкціями

– сказав Сибіга.

Уточнюючи напрямки тиску, Міністр окреслив цілу низку секторів.

Банківський та енергетичний сектори, обмеження цін на нафту, тіньовий флот, капітани та порти, вторинні санкції проти тих, хто фінансує воєнний бюджет росії, та інші заходи

– зазначив Сибіга.

Він підкреслив потребу термінового посилення оборонного потенціалу України.

З огляду на посилення російських атак, нашим головним пріоритетом також є зміцнення України. Це особливо стосується систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, артилерійських боєприпасів, далекобійних засобів та безпілотників

– наголосив він.

Окремо Міністр акцентував увагу на розвитку української оборонної промисловості.

Я закликав держави-члени ЄС до подальшого збільшення інвестицій в оборонну промисловість України

– повідомив він.

Сибіга також озвучив позицію щодо європейської інтеграції.

Я також наголосив на важливості прискорення вступу України до ЄС. Це питання війни та миру в Європі. Питання сильної Європи як серйозної сили в умовах зростаючої глобальної конкуренції

– підкреслив Міністр.

За його словами, Україна посилить Євросоюз у кількох важливих напрямах.

Як член, Україна значно зміцнить ЄС у різних сферах, включаючи безпеку та зовнішню політику, технології, цифровізацію та енергетику

 – сказав Сибіга.

Міністр також звернувся до європейських колег з конкретним закликом.

Нові кроки для просування переговорів України про вступ до ЄС є критично важливими зараз, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії

 – додав він.

Сибіга завершив звернення акцентом на стратегічному партнерстві.

Ми розраховуємо на європейську та трансатлантичну єдність у питаннях миру, безпеки та процвітання. Україна продовжуватиме робити внесок у колективну безпеку завдяки військовій силі та знанням, унікальним технологіям, стійкості та іншим перевагам

– зазначив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Каллас: якщо ЄС не збільшить допомогу Україні, європейцям доведеться вчити російську18.06.25, 17:01 • 3542 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Політика
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9