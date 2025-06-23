"Немає часу чекати": Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав до рішучих заходів проти рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, де закликав до посилення санкцій проти росії та пришвидшення інтеграції України до Європейського Союзу.

Про це пише УНН з посиланням на повідомлення міністра у мережі Х.

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Під час виступу Сибіга підкреслив взаємозв’язок між ситуаціями в різних регіонах.

Я наголосив, що безпека в Європі та на Близькому Сході безпосередньо взаємопов'язана. Протидія російській агресії проти України є невід'ємною частиною стримування загрози безпеці з боку росії, Ірану та Північної Кореї - сказав він.

Міністр звернув увагу на поточний політичний момент.

Це тиждень двох головних самітів, ЄС та НАТО, з однією спільною метою: збільшити вартість війни для російського агресора. Нам потрібно вжити рішучих заходів прямо зараз. Немає часу чекати - заявив Сибіга.

Він також наголосив на потребі економічного тиску на кремль.

путін відкидає мирні зусилля та посилює терор. Настав час завдати удару по російській економіці нищівними санкціями – сказав Сибіга.

Уточнюючи напрямки тиску, Міністр окреслив цілу низку секторів.

Банківський та енергетичний сектори, обмеження цін на нафту, тіньовий флот, капітани та порти, вторинні санкції проти тих, хто фінансує воєнний бюджет росії, та інші заходи – зазначив Сибіга.

Він підкреслив потребу термінового посилення оборонного потенціалу України.

З огляду на посилення російських атак, нашим головним пріоритетом також є зміцнення України. Це особливо стосується систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, артилерійських боєприпасів, далекобійних засобів та безпілотників – наголосив він.

Окремо Міністр акцентував увагу на розвитку української оборонної промисловості.

Я закликав держави-члени ЄС до подальшого збільшення інвестицій в оборонну промисловість України – повідомив він.

Сибіга також озвучив позицію щодо європейської інтеграції.

Я також наголосив на важливості прискорення вступу України до ЄС. Це питання війни та миру в Європі. Питання сильної Європи як серйозної сили в умовах зростаючої глобальної конкуренції – підкреслив Міністр.

За його словами, Україна посилить Євросоюз у кількох важливих напрямах.

Як член, Україна значно зміцнить ЄС у різних сферах, включаючи безпеку та зовнішню політику, технології, цифровізацію та енергетику – сказав Сибіга.

Міністр також звернувся до європейських колег з конкретним закликом.

Нові кроки для просування переговорів України про вступ до ЄС є критично важливими зараз, слугуючи джерелом натхнення для українського народу, особливо наших воїнів, перед обличчям російського терору та агресії – додав він.

Сибіга завершив звернення акцентом на стратегічному партнерстві.

Ми розраховуємо на європейську та трансатлантичну єдність у питаннях миру, безпеки та процвітання. Україна продовжуватиме робити внесок у колективну безпеку завдяки військовій силі та знанням, унікальним технологіям, стійкості та іншим перевагам – зазначив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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