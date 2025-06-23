"Нет времени ждать": Сибига на заседании Совета ЕС призвал к решительным мерам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где призвал к усилению санкций против россии и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра в сети Х.

Детали

Во время выступления Сибига подчеркнул взаимосвязь между ситуациями в различных регионах.

Я подчеркнул, что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно взаимосвязана. Противодействие российской агрессии против Украины является неотъемлемой частью сдерживания угрозы безопасности со стороны россии, Ирана и Северной Кореи - сказал он.

Министр обратил внимание на текущий политический момент.

Это неделя двух главных саммитов, ЕС и НАТО, с одной общей целью: увеличить стоимость войны для российского агрессора. Нам нужно принять решительные меры прямо сейчас. Нет времени ждать - заявил Сибига.

Он также подчеркнул необходимость экономического давления на кремль.

путин отвергает мирные усилия и усиливает террор. Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями – сказал Сибига.

Уточняя направления давления, Министр очертил целый ряд секторов.

Банковский и энергетический секторы, ограничение цен на нефть, теневой флот, капитаны и порты, вторичные санкции против тех, кто финансирует военный бюджет россии, и другие меры – отметил Сибига.

Он подчеркнул необходимость срочного усиления оборонного потенциала Украины.

Учитывая усиление российских атак, нашим главным приоритетом также является укрепление Украины. Это особенно касается систем противовоздушной обороны и перехватчиков, артиллерийских боеприпасов, дальнобойных средств и беспилотников – подчеркнул он.

Отдельно Министр акцентировал внимание на развитии украинской оборонной промышленности.

Я призвал государства-члены ЕС к дальнейшему увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины – сообщил он.

Сибига также озвучил позицию относительно европейской интеграции.

Я также подчеркнул важность ускорения вступления Украины в ЕС. Это вопрос войны и мира в Европе. Вопрос сильной Европы как серьезной силы в условиях растущей глобальной конкуренции – подчеркнул Министр.

По его словам, Украина усилит Евросоюз в нескольких важных направлениях.

Как член, Украина значительно укрепит ЕС в различных сферах, включая безопасность и внешнюю политику, технологии, цифровизацию и энергетику – сказал Сибига.

Министр также обратился к европейским коллегам с конкретным призывом.

Новые шаги для продвижения переговоров Украины о вступлении в ЕС являются критически важными сейчас, служа источником вдохновения для украинского народа, особенно наших воинов, перед лицом российского террора и агрессии – добавил он.

Сибига завершил обращение акцентом на стратегическом партнерстве.

Мы рассчитываем на европейское и трансатлантическое единство в вопросах мира, безопасности и процветания. Украина будет продолжать вносить вклад в коллективную безопасность благодаря военной силе и знаниям, уникальным технологиям, стойкости и другим преимуществам – отметил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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