"Нет времени ждать": Сибига на заседании Совета ЕС призвал к решительным мерам
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению санкций против россии и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз на заседании Совета ЕС в Брюсселе. Он подчеркнул взаимосвязь безопасности в Европе и на Ближнем Востоке, а также необходимость экономического давления на кремль.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, где призвал к усилению санкций против россии и ускорению интеграции Украины в Европейский Союз.
Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра в сети Х.
Детали
Во время выступления Сибига подчеркнул взаимосвязь между ситуациями в различных регионах.
Я подчеркнул, что безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно взаимосвязана. Противодействие российской агрессии против Украины является неотъемлемой частью сдерживания угрозы безопасности со стороны россии, Ирана и Северной Кореи
Министр обратил внимание на текущий политический момент.
Это неделя двух главных саммитов, ЕС и НАТО, с одной общей целью: увеличить стоимость войны для российского агрессора. Нам нужно принять решительные меры прямо сейчас. Нет времени ждать
Он также подчеркнул необходимость экономического давления на кремль.
путин отвергает мирные усилия и усиливает террор. Пришло время нанести удар по российской экономике сокрушительными санкциями
Уточняя направления давления, Министр очертил целый ряд секторов.
Банковский и энергетический секторы, ограничение цен на нефть, теневой флот, капитаны и порты, вторичные санкции против тех, кто финансирует военный бюджет россии, и другие меры
Он подчеркнул необходимость срочного усиления оборонного потенциала Украины.
Учитывая усиление российских атак, нашим главным приоритетом также является укрепление Украины. Это особенно касается систем противовоздушной обороны и перехватчиков, артиллерийских боеприпасов, дальнобойных средств и беспилотников
Отдельно Министр акцентировал внимание на развитии украинской оборонной промышленности.
Я призвал государства-члены ЕС к дальнейшему увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины
Сибига также озвучил позицию относительно европейской интеграции.
Я также подчеркнул важность ускорения вступления Украины в ЕС. Это вопрос войны и мира в Европе. Вопрос сильной Европы как серьезной силы в условиях растущей глобальной конкуренции
По его словам, Украина усилит Евросоюз в нескольких важных направлениях.
Как член, Украина значительно укрепит ЕС в различных сферах, включая безопасность и внешнюю политику, технологии, цифровизацию и энергетику
Министр также обратился к европейским коллегам с конкретным призывом.
Новые шаги для продвижения переговоров Украины о вступлении в ЕС являются критически важными сейчас, служа источником вдохновения для украинского народа, особенно наших воинов, перед лицом российского террора и агрессии
Сибига завершил обращение акцентом на стратегическом партнерстве.
Мы рассчитываем на европейское и трансатлантическое единство в вопросах мира, безопасности и процветания. Украина будет продолжать вносить вклад в коллективную безопасность благодаря военной силе и знаниям, уникальным технологиям, стойкости и другим преимуществам
Каллас: если ЕС не увеличит помощь Украине, европейцам придется учить русский18.06.25, 17:01 • 3542 просмотра