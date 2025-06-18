Каллас: если ЕС не увеличит помощь Украине, европейцам придется учить русский
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кайя Каллас заявила, что если Европа не усилит помощь Украине, европейцам придется учить русский язык. Она подчеркнула, что Украина является щитом Европы, а поддержка необходима для безопасности как Украины, так и самого ЕС.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предупредила, что если ЕС не усилит помощь Украине, европейцам самое время начать изучать русский язык. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Главный дипломат Евросоюза подчеркнула, что помощь Украине остается критически важной как для безопасности самого ЕС, так и для сдерживания российской агрессии. По ее словам, Украина сегодня является щитом Европы, и именно сила единого фронта способна остановить кремль.
В то же время она признала, что имеющейся поддержки недостаточно: Европа должна активизировать усилия как в пользу Киева, так и для гарантий собственной безопасности.
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Мы должны сделать больше для Украины, для нашей собственной безопасности тоже. Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы больше не поможем Украине, нам всем следует начать изучать русский язык. Чем сильнее Украина на поле боя сегодня, тем сильнее она будет за столом переговоров, когда россия наконец будет готова к переговорам
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