ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

$41.560.06
47.500.13
ukenru
"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)
Эксклюзив
07:03 • 11193 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
07:00 • 23300 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
06:29 • 36268 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 36064 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 64903 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 51464 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 55993 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 62535 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 50589 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 46112 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
44%
750мм
Популярные новости

Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении ее в международных водах и ответила на критику Трампа

11 июня, 00:43 • 22615 просмотра

В Сумах вандалы повредили Аллею Славы, изобразив символ "Z" на баннере

11 июня, 01:47 • 28168 просмотра

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

06:12 • 21071 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

06:47 • 15933 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 12065 просмотра
публикации

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

06:29 • 36281 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 274827 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 262052 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 252574 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 251968 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Олег Синегубов

Сэм Альтман

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Харьков

Лос-Анджелес

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 23571 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 34478 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 61867 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 44972 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 80459 просмотра
Актуальное

Ту-95

Ту-160

Ил-78

Нью-Йорк Таймс

Тесла Модель Y

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

Киев • УНН

 • 120 просмотра

ЕС предлагает 18-й пакет санкций против России, включая снижение потолка цен на нефть до 45 долларов. Венгрия и Словакия выступают против, а решение Трампа неизвестно.

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

Европейский Союз столкнется с тяжелой битвой за принятие 18-го пакета санкций против россии, поскольку его утверждение требует поддержки всех 27 стран ЕС и, вероятнее всего, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Брюссель наконец представил свой "жесткий" 18-й пакет санкций против россии. С момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел 17 пакетов санкций в ответ, пытаясь подавить военно-промышленный комплекс москвы и наказать тех, кто поддерживает войну.

Пакет санкций, представленный вчера, 10 июня, включает запрет на использование газопроводов "Северный поток", соединяющих россию и Германию, шаг по снижению установленного G7 потолка цены на нефть с 60 до 45 долларов, а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской сырой нефти.

"Этот пакет, пожалуй, является самым мощным со времен тех, что были введены в начале войны. Но его принятие требует поддержки всех 27 стран ЕС и, вероятнее всего, президента США Дональда Трампа. Венгрия и Словакия заявили, что выступают против новых санкционных мер. Другие столицы говорят, что уже слышали это раньше, а Будапешт и Братислава в конце концов сдались и согласились, и поэтому нет причин думать, что это не повторится

- пишет FT.

Как отмечает FT, Трамп - это совсем другое дело. Чиновники ЕС стремились предложить новые меры перед предстоящим саммитом G7, который начнется в воскресенье, чтобы нарастить импульс и убедить Белый дом, что есть смысл оказывать усиление давления на главу кремля владимира путина, чтобы заставить его начать мирные переговоры. Снижение мировых цен на нефть - вечное желание любого лидера США - стало бы дополнительным стимулом.

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico09.06.25, 11:28 • 82202 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент скептически отнесся к шагу по ценам на нефть, когда этот вопрос обсуждался на саммите министров финансов G7 в прошлом месяце. Но чиновники отмечают, что только один человек принимает окончательное решение, и точно неясно, какая позиция Трампа по вопросу давления на путина.

Меры в отношении "Северного потока" должны быть одобрены столицами ЕС, многие из которых осудили Германию за строительство трубопроводов.

Однако предложение по продуктам переработки может вызвать сопротивление, и не только со стороны таких стран, как Индия и Турция, которые до сих пор покупают российскую сырую нефть и продают ее производные в ЕС, отмечает издание.

Им, как пишет издание, покупателям из ЕС пришлось бы найти альтернативы, вероятно, за определенную плату. Также чрезвычайно сложно определить, какие продукты переработки были изготовлены из какой оригинальной сырой нефти, что затрудняет внедрение, даже если эта мера получит единодушную поддержку, пишет издание.

Снижение цен на нефть и усиление Украины: Сыбига о том, как заставить россию к миру09.06.25, 19:40 • 3350 просмотров

Дополнение

В ЕС официально предложили 18-й пакет санкций против россии, который предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель, а также направлен на "теневой флот" рф для экспорта нефти, банковский сектор россии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9