ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

Европейский Союз столкнется с тяжелой битвой за принятие 18-го пакета санкций против россии, поскольку его утверждение требует поддержки всех 27 стран ЕС и, вероятнее всего, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Брюссель наконец представил свой "жесткий" 18-й пакет санкций против россии. С момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года ЕС ввел 17 пакетов санкций в ответ, пытаясь подавить военно-промышленный комплекс москвы и наказать тех, кто поддерживает войну.

Пакет санкций, представленный вчера, 10 июня, включает запрет на использование газопроводов "Северный поток", соединяющих россию и Германию, шаг по снижению установленного G7 потолка цены на нефть с 60 до 45 долларов, а также запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных в третьих странах с использованием российской сырой нефти.

"Этот пакет, пожалуй, является самым мощным со времен тех, что были введены в начале войны. Но его принятие требует поддержки всех 27 стран ЕС и, вероятнее всего, президента США Дональда Трампа. Венгрия и Словакия заявили, что выступают против новых санкционных мер. Другие столицы говорят, что уже слышали это раньше, а Будапешт и Братислава в конце концов сдались и согласились, и поэтому нет причин думать, что это не повторится - пишет FT.

Как отмечает FT, Трамп - это совсем другое дело. Чиновники ЕС стремились предложить новые меры перед предстоящим саммитом G7, который начнется в воскресенье, чтобы нарастить импульс и убедить Белый дом, что есть смысл оказывать усиление давления на главу кремля владимира путина, чтобы заставить его начать мирные переговоры. Снижение мировых цен на нефть - вечное желание любого лидера США - стало бы дополнительным стимулом.

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Министр финансов США Скотт Бессент скептически отнесся к шагу по ценам на нефть, когда этот вопрос обсуждался на саммите министров финансов G7 в прошлом месяце. Но чиновники отмечают, что только один человек принимает окончательное решение, и точно неясно, какая позиция Трампа по вопросу давления на путина.

Меры в отношении "Северного потока" должны быть одобрены столицами ЕС, многие из которых осудили Германию за строительство трубопроводов.

Однако предложение по продуктам переработки может вызвать сопротивление, и не только со стороны таких стран, как Индия и Турция, которые до сих пор покупают российскую сырую нефть и продают ее производные в ЕС, отмечает издание.

Им, как пишет издание, покупателям из ЕС пришлось бы найти альтернативы, вероятно, за определенную плату. Также чрезвычайно сложно определить, какие продукты переработки были изготовлены из какой оригинальной сырой нефти, что затрудняет внедрение, даже если эта мера получит единодушную поддержку, пишет издание.

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Дополнение

В ЕС официально предложили 18-й пакет санкций против россии, который предлагает снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель, а также направлен на "теневой флот" рф для экспорта нефти, банковский сектор россии.