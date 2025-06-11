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ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

Київ • УНН

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ЄС пропонує 18-й пакет санкцій проти Росії, включаючи зниження стелі цін на нафту до 45 доларів. Угорщина та Словаччина виступають проти, а рішення Трампа невідоме.

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

Європейський Союз зіткнеться з важкою битвою за ухвалення 18-го пакету санкцій проти росії, адже його затвердження вимагає підтримки всіх 27 країн ЄС та, найімовірніше, президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Наголошується, що Брюссель нарешті представив свій "жорсткий" 18-й пакет санкцій проти росії. З моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року ЄС запровадив 17 пакетів санкцій у відповідь, намагаючись придушити військово-промисловий комплекс москви та покарати тих, хто підтримує війну.

Пакет санкцій, представлений учора, 10 червня, включає заборону на використання газопроводів "Північний потік", що з’єднують росію та Німеччину, крок щодо зниження встановленої G7 стелі ціни на нафту з 60 до 45 доларів, а також заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених у третіх країнах з використанням російської сирої нафти.

"Цей пакет, мабуть, є найпотужнішим з часів тих, що були запроваджені на початку війни. Але його ухвалення вимагає підтримки всіх 27 країн ЄС та, найімовірніше, президента США Дональда Трампа. Угорщина та Словаччина заявили, що виступають проти нових санкційних заходів. Інші столиці кажуть, що вже чули це раніше, а Будапешт та Братислава зрештою здалися та погодилися, і тому немає причин думати, що це не повториться

- пише FT.

Як зазначає FT, Трамп - це зовсім інша справа. Чиновники ЄС прагнули запропонувати нові заходи перед майбутнім самітом G7, який розпочнеться в неділю, щоб наростити імпульс і переконати Білий дім, що є сенс чинити посилення тиску на главу кремля володимира путіна, щоб змусити його розпочати мирні переговори. Зниження світових цін на нафту - вічне бажання будь-якого лідера США - стало б додатковим стимулом.

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico09.06.25, 11:28 • 82236 переглядiв

Міністр фінансів США Скотт Бессент скептично поставився до кроку щодо цін на нафту, коли це питання обговорювалося на саміті міністрів фінансів G7 минулого місяця. Але чиновники зазначають, що лише одна людина ухвалює остаточне рішення, і точно незрозуміло, яка позиція Трампа щодо питання тиску на путіна.

Заходи щодо "Північного потоку" мають бути схвалені столицями ЄС, багато з яких засудили Німеччину за будівництво трубопроводів.

Однак пропозиція щодо продуктів переробки може викликати опір, і не лише з боку таких країн, як Індія та Туреччина, які досі купують російську сиру нафту та продають її похідні до ЄС, зауважує видання.

Їм, як пише видання, покупцям з ЄС довелося б знайти альтернативи, імовірно, за певну плату. Також надзвичайно складно визначити, які продукти переробки були виготовлені з якої оригінальної сирої нафти, що ускладнює впровадження, навіть якщо цей захід отримає одностайну підтримку, пише видання.

Зменшення цін на нафту та посилення України: Сибіга про те, як змусити росію до миру 09.06.25, 19:40 • 3352 перегляди

Доповнення

У ЄС офіційно запропонували 18-й пакет санкцій проти росії, який пропонує зниження стелі цін на російську нафту з 60 до 45 дол. за барель, а також спрямований на "тіньовий флот" рф для експорту нафти, банківський сектор росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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