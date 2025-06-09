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ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

Київ • УНН

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ЄС може винести на голосування 18-й пакет санкцій проти росії 20 червня, якщо США підтримають скоординований підхід. Остаточне рішення залежить від позиції Дональда Трампа.

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

У Європейському Союзі можуть 20 червня винести на голосування черговий пакет санкцій проти росії, якщо США погодяться на скоординований підхід, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

За словами одного високопоставленого дипломата, який уважно стежить за підготовкою до G7, "ЄС чекає сигналу, щоб просунутися вперед із 18-м пакетом санкцій проти росії".

"Якщо США підпишуться на скоординований підхід, наступний пакет санкцій може надійти на голосування вже 20 червня", зазначив дипломат.

Видання вказує, що починаючи з наступної неділі, лідери групи G7 зустрінуться в Кананаскісі у Канаді на саміті, який називають головним самітом для України та ширших питань безпеки. Також візьмуть участь лідери ЄС, України, Мексики та Австралії, пише видання.

ЄС і Британія, як вказано, наполягають на зниженні стелі цін на російську нафту, щоб посилити тиск на москву, щоб вона припинила війну проти України. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем сказав, що крок G7 щодо зменшення стелі стане частиною "червневого нарощування" заходів, спрямованих на підвищення вартості війни для глави кремля володимира путіна, зазначає видання.

Єврокомісія: не лише ЄС, а й інші партнери по G7 підтримують зниження стелі цін на російську нафту26.05.25, 16:33 • 3146 переглядiв

За словами Грема, зниження стелі ціни до 45 або 50 доларів з 60 доларів за барель - у поєднанні із запровадженням США 500-відсоткових мит на російський експорт нафти та сировини та ухваленням ЄС 18-го пакету санкцій - було б потужним ударом. У той час як критики зазначають, що росія змогла обійти стелі ціни, Грем стверджує, що вторинні санкції США проти тих, хто купує російську нафту, змусять багато країн підкоритися вимогам, що сильно вдарить по гаманцю москви та змусить її серйозно поставитися до мирних переговорів.

Але, пише видання, "як це часто буває в наші дні, існує величезний знак питання щодо того, що хоче зробити президент США Дональд Трамп". Адміністрація Трампа, як видається, неоднозначно ставиться до законопроекту Грема. The Wall Street Journal повідомила в п’ятницю, що помічники президента негласно наполягали на пом’якшенні "нищівного" плану Грема, зокрема шляхом надання президенту США повноважень щодо того, які організації є ціллю, і змінивши слово "повинен" на "може" в законопроекті.

Під тиском репортерів щодо законопроекту Грема, Трамп сказав, що прихильники повинні дочекатися його "зеленого світла", щоб продовжити голосування. Але він не прив'язаний до дати. Він сказав, що дедлайн - "у мене в голові", попри те, що 28 травня він заявив, що знадобиться "приблизно півтора-два тижні", щоб визначити, чи серйозно путін налаштований на мир, пише видання.

Передбачення Грема щодо потужного скоординованого підходу, щоб змусити росію просити про мир, ще може почати виконуватися в Канаді. Але без схвалення Трампа (законодавці США навряд чи підуть прямо проти президента), уся конструкція справді виглядає дуже хиткою, зауважує видання.

Доповнення

Напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме будь-які санкції ЄС проти росії, які завдають шкоди інтересам країни.

"Якщо будуть санкції, які завдадуть нам шкоди, я ніколи не проголосую за них, - сказав Фіцо. - Я зацікавлений бути конструктивним гравцем в ЄС, але не за рахунок Словацької Республіки".

Його слова прозвучали після того, як у четвер парламент Словаччини схвалив резолюцію, яка закликає уряд у Братиславі не голосувати за нові санкції ЄС проти росії.

Словацький парламент зобов’язав уряд не підтримувати нові санкції проти росії05.06.25, 15:47 • 3266 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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