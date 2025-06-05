Словацький парламент зобов’язав уряд не підтримувати нові санкції проти росії
Київ • УНН
Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, яка забороняє уряду голосувати за нові санкції проти росії на міжнародному рівні. Ініціатором виступила словацька національна партія.
Національна рада Словаччини ухвалила резолюцію, яка забороняє членам уряду голосувати за нові санкції проти росії на міжнародному рівні. Ініціатором документа виступила словацька національна партія (SNS), що входить до правлячої коаліції, передає УНН з посиланням на новинний портал Noviny.sk.
Деталі
Резолюція передбачає, що представники уряду Словаччини не повинні підтримувати нові санкції або торгівельні обмеження проти росії в таких міжнародних організаціях, як ЄС чи ООН. Документ також закликає уряд захищати економічні інтереси країни.
Пропозицію внесла Словацька національна партія (СНС) і була схвалена депутатами у четвер, 5 червня.
Резолюцію підтримали 51 депутат із 76 присутніх. 23 парламентарі, переважно з партії "Голос – соціальна демократія", утрималися від голосування.
Довідка
Словацька національна партія (SNS) – правоконсервативна політична сила, яка виступає за національні інтереси Словаччини та часто критикує західні санкції проти росії.
Нагадаємо
Як повідомляли УНН, у квітні цього року Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО.