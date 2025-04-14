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Financial Times

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The Guardian

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Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Київ • УНН

 • 5398 перегляди

Президент Словаччини розкритикував створення окремих груп підтримки України, наголошуючи на важливості спільних дій у рамках ЄС і НАТО. Він закликав до єдності замість «псевдогруп».

Для президента Словаччини "коаліція охочих" не має ефекту: вважає, що треба діяти на рівні ЄС та НАТО

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що "коаліція охочих" для підтримки України "не має ефекту", висловивши думку, що треба діяти на рівні всього ЄС та НАТО, а решту називає "псевдогрупами", пише УНН з посиланням на Denník N.

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"Давайте повернемося назад і діятимемо на рівні ЄС і НАТО. Це, безсумнівно, буде більш постійним, ніж створення псевдогруп країн, які змінюються день у день і без потреби порушують єдність в Альянсі або Європейському Союзі", - сказав Пеллегріні на конференції в Братиславі.

Словаччину не запрошують на переговори найбільших союзників України, зауважує при цьому видання.

Як вказує видання, і ЄС, і НАТО ухвалюють одностайні рішення щодо деяких ключових питань. Але, наприклад, Угорщина, чия позиція щодо подій в Україні суттєво відрізняється від позиції більшості інших держав-членів блоку, може заблокувати або відтермінувати деякі принципові кроки.

Як заявив Пеллегріні, президент Чехії Петр Павел, можливо, залишився "на самоті" у своїй думці про готовність відправити військових в Україну в межах можливої ​​миротворчої місії. Однак Британія та Франція також розглядають такий крок, зауважує видання.

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела14.04.25, 11:15 • 77947 переглядiв

Доповнення

"Коаліцію охочих" започаткували 17 лютого, коли президента Франції Еммануель Макрон скликав невелику зустріч лідерів у відповідь на телефонну розмову президента США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна. Менш ніж через два тижні, 2 березня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів другу зустріч лідерів у Лондоні з довшим списком присутніх. 15 березня було ще одне засідання у Лондоні.

Четверте засідання "коаліції охочих" відбулося в Парижі 27 березня. Тепер це коаліція понад 30 країн, які пообіцяли посилити підтримку України проти російської агресії. На зустрічі в Парижі обговорювали фінансову та військову підтримку України, санкції проти росії та план готовності ЄС до 2030 року.

Чергове засідання "коаліції охочих" відбулося у штабквартирі НАТО 10 квітня.

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів11.04.25, 02:43 • 28532 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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