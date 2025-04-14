Для президента Словакии "коалиция желающих" не имеет эффекта: считает, что нужно действовать на уровне ЕС и НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что "коалиция желающих" для поддержки Украины "не имеет эффекта", выразив мнение, что нужно действовать на уровне всего ЕС и НАТО, а остальное называет "псевдогруппами", пишет УНН со ссылкой на Denník N.

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"Давайте вернемся назад и будем действовать на уровне ЕС и НАТО. Это, несомненно, будет более постоянным, чем создание псевдогрупп стран, которые меняются день ото дня и без надобности нарушают единство в Альянсе или Европейском Союзе", - сказал Пеллегрини на конференции в Братиславе.

Словакию не приглашают на переговоры крупнейших союзников Украины, отмечает при этом издание.

Как указывает издание, и ЕС, и НАТО принимают единогласные решения по некоторым ключевым вопросам. Но, например, Венгрия, чья позиция по отношению к событиям в Украине существенно отличается от позиции большинства других государств-членов блока, может заблокировать или отсрочить некоторые принципиальные шаги.

Как заявил Пеллегрини, президент Чехии Петр Павел, возможно, остался "в одиночестве" в своем мнении о готовности отправить военных в Украину в рамках возможной миротворческой миссии. Однако Британия и Франция также рассматривают такой шаг, отмечает издание.

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Дополнение

"Коалицию желающих" начали 17 февраля, когда президента Франции Эммануэль Макрон созвал небольшую встречу лидеров в ответ на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина. Менее чем через две недели, 2 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел вторую встречу лидеров в Лондоне с более длинным списком присутствующих. 15 марта было еще одно заседание в Лондоне.

Четвертое заседание "коалиции желающих" состоялось в Париже 27 марта. Теперь это коалиция более 30 стран, которые пообещали усилить поддержку Украины против российской агрессии. На встрече в Париже обсуждали финансовую и военную поддержку Украины, санкции против россии и план готовности ЕС к 2030 году.

Очередное заседание "коалиции желающих" состоялось в штаб-квартире НАТО 10 апреля.

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