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В Турции планируется техническая встреча представителей Украины с партнерами в рамках создания "коалиции желающих" - источники

Киев • УНН

 • 77901 просмотра

В Турции состоится техническая встреча с участием Украины и партнеров для создания морского компонента «коалиции желающих». рф во встрече не участвует.

В Турции планируется техническая встреча представителей Украины с партнерами в рамках создания "коалиции желающих" - источники

В Турции планируется техническая встреча в рамках процесса создания "коалиции желающих", в частности морского компонента с участием украинской стороны и партнеров. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Речь идет о технической встрече (в Турции – ред.) в рамках процесса создания "коалиции желающих", в частности морского компонента. В этом процессе принимают участие партнеры Украины, и точно не рф

- сообщил собеседник.

Дополнение

Журналистка Алла Мазур со ссылкой на слова министра по акордонным справам Андрея Сибиги сообщала, что информация турецких СМИ о запланированных на 15-16 апреля прямых переговорах между Украиной и россией в Анкаре по безопасности в Черном море является выдумкой.

Как известно, ранее канал CNN Turk со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре состоятся переговоры украинской и российской делегаций по безопасности в Черном море.

Anadolu отмечало, что в Турции во вторник и среду, 15-16 апреля, состоится встреча для обсуждения вопроса безопасности Черного моря после возможного прекращения огня между Украиной и россией, представителей россии не будет.

Министр обороны Великобритании Джон Гили и министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявлял, что Великобритания и Франция ускорят военное планирование "коалиции желающих" в течение следующих двух недель, чтобы сосредоточиться на гарантировании безопасности Украины на суше, в воздухе и на море, а также на восстановлении Вооруженных сил.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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