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Financial Times

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The Guardian

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У Туреччині обговорять безпеку Чорного моря, представників росії не очікують

Київ • УНН

 • 3894 перегляди

В Анкарі відбудеться зустріч військових представників іноземних держав для обговорення військово-морських планів у Чорному морі. Російських офіційних осіб серед учасників не буде.

У Туреччині обговорять безпеку Чорного моря, представників росії не очікують

У Туреччині у вівторок і середу, 15-16 квітня, відбудеться зустріч для обговорення питання безпеки Чорного моря після можливого припинення вогню між Україною та росією, представників росії не буде, повідомили в Міноборони Туреччини, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

На цій нараді, у штабі військово-морських сил у столиці Анкарі, за участю військових представників іноземних держав, обговорюватимуться військово-морські плани для підтримки мирної обстановки в Чорному морі, ідеться в заяві міністерства у неділю.

"Не уточнюючи, які країни братимуть участь, у міністерстві повідомили, що серед іноземних військових представників не буде російських офіційних осіб", пише видання.

Доповнення

Туреччина, як вказано, продовжує свої зусилля для припинення російсько-української війни, яка почалася в лютому 2022 року. Анкара закликала Київ і москву припинити бойові дії шляхом переговорів, а "Туреччина готова до будь-якої ініціативи, включаючи посередництво, щоб закласти основу для миру".

Туреччина, як зазначає видання, вперше провела зустріч міністрів закордонних справ росії та України в середземноморському місті Анталія в березні 2022 року. Ці зусилля призвели до знакової Чорноморської зернової угоди в 2022 році, але москва не продовжила угоду після липня 2023 року, посилаючись на обмеження на експорт російського зерна.

Раніше CNN Türk з посиланням на джерела повідомило, що нібито російські та українські офіційні особи зустрінуться в Анкарі 15-16 квітня, щоб обговорити питання безпеки в Чорному морі. Однак, згодом телеведуча Алла Мазур, посилаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, заявила, що повідомлення турецьких ЗМІ про нібито заплановані на 15-16 квітня прямі переговори між Україною та росією в Анкарі щодо безпеки в Чорному морі не відповідають дійсності.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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