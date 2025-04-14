В Турции обсудят безопасность Черного моря, представителей россии не ожидают

В Турции во вторник и среду, 15-16 апреля, состоится встреча для обсуждения вопроса безопасности Черного моря после возможного прекращения огня между Украиной и россией, представителей россии не будет, сообщили в Минобороны Турции, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

На этом совещании, в штабе военно-морских сил в столице Анкаре, с участием военных представителей иностранных государств, будут обсуждаться военно-морские планы для поддержания мирной обстановки в Черном море, говорится в заявлении министерства в воскресенье.

"Не уточняя, какие страны будут участвовать, в министерстве сообщили, что среди иностранных военных представителей не будет российских официальных лиц", пишет издание.

Дополнение

Турция, как указано, продолжает свои усилия для прекращения российско-украинской войны, которая началась в феврале 2022 года. Анкара призвала Киев и москву прекратить боевые действия путем переговоров, а "Турция готова к любой инициативе, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира".

Турция, как отмечает издание, впервые провела встречу министров иностранных дел россии и Украины в средиземноморском городе Анталия в марте 2022 года. Эти усилия привели к знаковому Черноморскому зерновому соглашению в 2022 году, но москва не продлила соглашение после июля 2023 года, ссылаясь на ограничения на экспорт российского зерна.

Ранее CNN Türk со ссылкой на источники сообщило, что якобы российские и украинские официальные лица встретятся в Анкаре 15-16 апреля, чтобы обсудить вопросы безопасности в Черном море. Однако, впоследствии телеведущая Алла Мазур, ссылаясь на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, заявила, что сообщения турецких СМИ о якобы запланированных на 15-16 апреля прямых переговорах между Украиной и россией в Анкаре по безопасности в Черном море не соответствуют действительности.

