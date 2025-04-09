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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Великобритания продолжит передавать разведданные Украине, несмотря на решение США - Guardian

Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановки обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.

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Франция готова заменить США в предоставлении разведданных Украине

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.

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Российский Су-35 "охотился" на французский беспилотник над Средиземным морем - министр обороны Франции

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Франция обвинила россию в провокации в воздушном пространстве

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