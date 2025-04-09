Министры обороны Британии и Франции встретятся в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Британия и Германия созывают Рамштайн там же 11 апреля.
Рустем Умеров встретился с Себастьяном Лекорню во Франции для обсуждения усиления украинской армии. Речь шла о ПВО, ракетах, боеприпасах, авиации, бронетехнике и совместном производстве оружия.
Около 15 стран заинтересованы в предоставлении гарантий безопасности Украине. Министры обороны обсудили варианты новой архитектуры безопасности для Украины без участия США.
Британия и Франция разрабатывают план гарантирования безопасности Украины. Он предусматривает размещение войск и создание коалиции государств для защиты от агрессии рф.
По данным Reuters, демилитаризация – среди немногих требований россии, по которому Трамп не оказывал давление на Украину. Европа поддерживает такое положение вещей.
В Париже открылся форум по вопросам обороны с участием 30 начальников армий для обсуждения поддержки Украины. Франция выступает против демилитаризации украинской армии и подчеркивает необходимость планирования потенциального перемирия.
Франция предоставит Украине военную помощь на 195 млн евро из процентов замороженных российских активов. Средства пойдут на артиллерийские снаряды, авиабомбы AASM, легкие танки AMX-10RC и бронетранспортеры VAB.
Великобритания не прекратит предоставлять разведывательные данные Украине после приостановки обмена со стороны США. Данные будут включать спутниковую разведку и аналитику для возможности нанесения ударов.
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил о готовности предоставлять Украине разведывательные данные. Это заявление прозвучало после того, как США приостановили обмен разведданными с Киевом.
Французский беспилотник Reaper стал целью агрессивных маневров российского истребителя Су-35 в международном воздушном пространстве. Министр обороны Франции заявил о трех опасных пролетах истребителя рядом с дроном.
Французский беспилотник Reaper подвергся трем опасным сближением с российским истребителем Су-35 в международном воздушном пространстве. Министр обороны Франции назвал действия рф умышленными и непрофессиональными.