В среду протестующие по всей Франции нарушали движение транспорта, поджигали мусорные баки и вступали в столкновения с полицией, пытаясь "Заблокировать все" в знак протеста против политики президента Эммануэля Макрона, политического истеблишмента и запланированных сокращений бюджета. Правоохранители задержали почти 300 участников беспорядков, пишет УНН со ссылкой на Reuters и France24.

Детали

Десятки тысяч силовиков, развернутых по всей стране, как можно быстрее снесли баррикады, сообщили государственные чиновники. Это означает, что Франция пока не была заблокирована, несмотря на некоторые столкновения. 295 протестующих были арестованы по всей стране.

Многие демонстранты выразили свой гнев против Макрона, который уже сталкивается с политическими потрясениями после того, как парламентская оппозиция объединилась, чтобы отстранить лояльное к нему правительство в понедельник. Президент назначил своим новым премьер-министром близкого союзника, консерватора Себастьяна Лекорню, который вступил в должность в среду, столкнувшись с тем же вызовом сдерживания растущего долга Франции, что и его предшественник.

Это тот же мусор, то же, проблема в Макроне, а не в министрах. Он должен уйти - сказал Фред, представитель отделения общественного транспорта профсоюза CGT RATP, на протесте в Париже.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против молодежи, которая блокировала вход в среднюю школу, а пожарные удалили обгоревшие предметы с баррикады.

Полиция заявила, что им удалось остановить большую группу из около 1000 протестующих, которые не позволяли горожанам попасть на железнодорожный вокзал Гар-дю-Нор в городе.

Я ожидала либо роспуска парламента, либо левого премьер-министра, но у нас нет ни того, ни другого, это разочаровывает - сказала 18-летняя студентка Лиза Венье, которая была среди протестующих возле Гар-дю-Нор.

Министр внутренних дел Бруно Ретайлло сообщил журналистам, что протестующие подожгли автобус в западном городе Ренн. Он также сказал, что некоторые протестующие напали на правоохранителей, использовав тяжелую брусчатку, но не уточнил, где именно.

Ретайлло предупредил, что на протестные митинги, запланированные на более позднее время, могут проникнуть жесткие ультралевые группы, что может привести к насилию.

Справка

Движение "Заблокируем все" - широкое выражение недовольства, которое не имеет централизованного руководства и организуется симулированно в социальных сетях. Оно возникло в Интернете в мае среди правых групп, сообщили исследователи и чиновники, но с тех пор его захватили левые и ультралевые.

Это движение отражает народное недовольство тем, что протестующие считают дисфункциональной правящей элитой, которая проповедует жесткую экономию. Его сравнивают с протестами "желтых жилетов" 2018 года, которые возникли из-за повышения цен на топливо, но превратились в более широкое движение против Макрона и его планов экономических реформ.