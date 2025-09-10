$41.120.13
Ексклюзив
13:48 • 2282 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
13:15 • 5706 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 11819 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 15836 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 41009 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 60970 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 51247 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31550 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 35895 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24130 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
У Франції поліція затримала майже 300 протестувальників під час акції "Заблокуємо все"

Київ • УНН

 • 892 перегляди

Протестувальники у Франції намагалися "Заблокувати все", висловлюючи невдоволення політикою Макрона та бюджетними скороченнями. Затримано майже 300 учасників заворушень, поліція застосовувала сльозогінний газ.

У Франції поліція затримала майже 300 протестувальників під час акції "Заблокуємо все"

У середу протестувальники по всій Франції порушували рух транспорту, підпалювали сміттєві баки та встрявали у сутички з поліцією, намагаючись "Заблокувати все" на знак протесту проти політики президента Еммануеля Макрона, політичного істеблішменту та запланованих скорочень бюджету. Правоохоронці затримали майже 300 учасників заворушень, пише УНН з посиланням на Reuters та France24.

Деталі

Десятки тисяч силовиків, розгорнутих по всій країні, якомога швидше знесли барикади, повідомили державні посадовці, Це означає, що Франція наразі не була заблокована, незважаючи на деякі сутички. 295 протестувальників було заарештовано по всій країні.

Багато демонстрантів висловили свій гнів проти Макрона, який вже стикається з політичними потрясіннями після того, як парламентська опозиція об'єдналася, щоб усунути лояльний до нього уряд у понеділок. Президент призначив своїм новим прем'єр-міністром близького союзника, консерватора Себастьяна Лекорню, який вступив на посаду в середу, зіткнувшись з тим самим викликом стримування зростаючого боргу Франції, що й його попередник.

Це те саме сміття, те саме, проблема в Макроні, а не в міністрах. Він має піти

- сказав Фред, представник відділення громадського транспорту профспілки CGT RATP, на протесті в Парижі.

У Парижі поліція застосувала сльозогінний газ проти молоді, яка блокувала вхід до середньої школи, а пожежники видалили обгорілі предмети з барикади.

Поліція заявила, що їм вдалося зупинити велику групу з близько 1000 протестувальників, які не дозволяли містянам потрапити на залізничний вокзал Гар-дю-Нор у місті.

Я очікувала або розпуску парламенту, або лівого прем'єр-міністра, але в нас немає ні того, ні іншого, це розчаровує

- сказала 18-річна студентка Ліза Веньє, яка була серед протестувальників біля Гар-дю-Нор.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайлло повідомив журналістам, що протестувальники підпалили автобус у західному місті Ренн. Він також сказав, що деякі протестувальники напали на правоохоронців, використавши важку бруківку, але не уточнив, де саме.

Ретайлло попередив, що на протестні мітинги, заплановані на пізніший день, можуть проникнути жорсткі ультраліві групи, що може призвести до насильства.

Довідково

Рух "Заблокуємо все" - широкий вираз невдоволення, який не має централізованого керівництва та організовується симульовано в соціальних мережах. Він виник в Інтернеті в травні серед правих груп, повідомили дослідники та чиновники, але з того часу його захопили ліві та ультраліві.

Цей рух відображає народне невдоволення тим, що протестувальники вважають дисфункціональною правлячою елітою, яка проповідує жорстку економію. Його порівнюють із протестами "жовтих жилетів" 2018 року, які виникли через підвищення цін на пальне, але перетворилися на ширший рух проти Макрона та його планів економічних реформ.

Павло Зінченко

Новини Світу
Себастьян Лекорню
France 24
Reuters
Ренн
Емманюель Макрон
Париж
Франція