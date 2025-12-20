"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, назвавши її "складною" через збільшення кількості російських військ. Він зазначив, що Куп'янськ, який він нещодавно відвідав, залишається під контролем ЗСУ, попри тиск ворога та проблеми з постачанням ракет.
Ситуація на фронті залишається напруженою: проти українських сил воює дедалі більша кількість російських військ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нещодавній візит до Куп'янська в інтерв'ю "Польському радіо 24", передає УНН.
росіян стає все більше, стає все важче
Він прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що обстановка на полі бою "складна". Глава держави також розповів про свій нещодавній візит до Куп’янська, який залишається стратегічно важливим для рф.
Я прибув до Куп’янська, ситуація справді була складною. Лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп’янськ
Володимир Зеленський під час розмови з журналістами визнав, що російські війська "чинять тиск".
Вони, безсумнівно, можуть знищити одне село, інше. Вони можуть туди зайти. Ми зробимо все, щоб врятувати життя наших солдатів, бо понад усе ми повинні мати збройну силу. Це не означає, що ми готові здатися
Він визнав, що в України були проблеми з наявністю певних типів ракет, зокрема зенітних, з різних причин: в тому числі через затримки з постачанням.
Президент України в інтерв’ю польським ЗМІ також торкнувся питань енергетики та передачі систем ППО, підкресливши при цьому, що "це не звинувачення на адресу наших партнерів"
12 грудня Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок фронту. Він наголосив, що успіхи на фронті є ключовими для досягнення результатів у дипломатії.
15 грудня начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Трегубов заявив, що до 200 російських військових заблоковано в Куп'янську. Українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення ворога.
