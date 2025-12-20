$42.340.00
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська
22:10 • 748 перегляди
У США завершилася зустріч України з американськими та європейськими партнерами - Умєров
19 грудня, 15:48 • 13655 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 26184 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 23860 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 42969 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 33040 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18473 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 19020 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14112 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Меню
"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті, назвавши її "складною" через збільшення кількості російських військ. Він зазначив, що Куп'янськ, який він нещодавно відвідав, залишається під контролем ЗСУ, попри тиск ворога та проблеми з постачанням ракет.

"росіян стає все більше, стає все важче" - Зеленський розкрив деталі поїздки до Куп'янська

Ситуація на фронті залишається напруженою: проти українських сил воює дедалі більша кількість російських військ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи нещодавній візит до Куп'янська в інтерв'ю "Польському радіо 24", передає УНН.

росіян стає все більше, стає все важче

- сказав Зеленський.

Він прокоментував ситуацію на фронті, зазначивши, що обстановка на полі бою "складна". Глава держави також розповів про свій нещодавній візит до Куп’янська, який залишається стратегічно важливим для рф.

Я прибув до Куп’янська, ситуація справді була складною. Лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп’янськ

- розповів він. 

Володимир Зеленський під час розмови з журналістами визнав, що російські війська "чинять тиск".

Вони, безсумнівно, можуть знищити одне село, інше. Вони можуть туди зайти. Ми зробимо все, щоб врятувати життя наших солдатів, бо понад усе ми повинні мати збройну силу. Це не означає, що ми готові здатися

- наголосив Зеленський.

Він визнав, що в України були проблеми з наявністю певних типів ракет, зокрема зенітних, з різних причин: в тому числі через затримки з постачанням.

Президент України в інтерв’ю польським ЗМІ також торкнувся питань енергетики та передачі систем ППО, підкресливши при цьому, що "це не звинувачення на адресу наших партнерів"

Нагадаємо

12 грудня Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок фронту. Він наголосив, що успіхи на фронті є ключовими для досягнення результатів у дипломатії.

15 грудня начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Трегубов заявив, що до 200 російських військових заблоковано в Куп'янську. Українські сили проводять операції з деокупації та поступового витіснення ворога.

"Ми не погодимося, щоб нас хтось контролював" - Зеленський про заяву путіна щодо виборів в Україні

Віта Зеленецька

