Зеленський відвідав Купʼянський напрямок: "Результати на фронті забезпечують дипломатичний успіх"

Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок фронту, наголосивши, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Про це він заявив у зверненні 12 грудня, передає УНН.

Деталі

Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни - сильні позиції в розмові щодо закінчення війни - сказав Зеленський.

Президент подякував кожному воїну, кожному підрозділу, хто знищує російських окупантів.

Нагадаємо

Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" підтвердило факт проведення успішної операції з блокування російських військ у Куп’янську на Харківщині.