Зеленський відвідав Купʼянський напрямок: "Результати на фронті забезпечують дипломатичний успіх"

$42.270.01
49.520.30
ukenru
Ексклюзив
11:47 • 10649 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 10956 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 13050 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 13995 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 18312 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 26104 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 38240 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 46452 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 38006 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 36262 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
84%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 16135 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 22482 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 23633 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 10682 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 7914 перегляди
Публікації
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 10650 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 59392 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 62997 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 62532 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 73092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Харківська область
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 6870 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 39753 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 38916 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 43886 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 40366 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
Шахед-136
Фільм

Зеленський відвідав Купʼянський напрямок: "Результати на фронті забезпечують дипломатичний успіх"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок фронту. Він наголосив, що успіхи на фронті є ключовими для досягнення результатів у дипломатії.

Зеленський відвідав Купʼянський напрямок: "Результати на фронті забезпечують дипломатичний успіх"

Президент України Володимир Зеленський відвідав Купʼянський напрямок фронту, наголосивши, що сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Про це він заявив у зверненні 12 грудня, передає УНН.

Деталі

Сьогодні - Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ - ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії. Саме так це працює: всі наші сильні позиції всередині країни - сильні позиції в розмові щодо закінчення війни

- сказав Зеленський.

Президент подякував кожному воїну, кожному підрозділу, хто знищує російських окупантів.

Нагадаємо

Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" підтвердило факт проведення успішної операції з блокування російських військ у Куп’янську на Харківщині.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Харківська область
Національна гвардія України
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ