Зеленский посетил Купянское направление: "Результаты на фронте обеспечивают дипломатический успех"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта. Он подчеркнул, что успехи на фронте являются ключевыми для достижения результатов в дипломатии.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта, подчеркнув, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Об этом он заявил в обращении 12 декабря, передает УНН.
Подробности
Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре о завершении войны
Президент поблагодарил каждого воина, каждое подразделение, кто уничтожает российских оккупантов.
Напомним
Командование корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" подтвердило факт проведения успешной операции по блокированию российских войск в Купянске Харьковской области.