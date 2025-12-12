$42.270.01
Эксклюзив
11:47
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасности
11 декабря, 17:00
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский посетил Купянское направление: "Результаты на фронте обеспечивают дипломатический успех"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта. Он подчеркнул, что успехи на фронте являются ключевыми для достижения результатов в дипломатии.

Зеленский посетил Купянское направление: "Результаты на фронте обеспечивают дипломатический успех"

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянское направление фронта, подчеркнув, что сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Об этом он заявил в обращении 12 декабря, передает УНН.

Подробности

Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Сегодня чрезвычайно важно достигать результатов на фронте, чтобы Украина могла достигать результатов в дипломатии. Именно так это работает: все наши сильные позиции внутри страны - сильные позиции в разговоре о завершении войны

- сказал Зеленский.

Президент поблагодарил каждого воина, каждое подразделение, кто уничтожает российских оккупантов.

Напомним

Командование корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" подтвердило факт проведения успешной операции по блокированию российских войск в Купянске Харьковской области.

Павел Башинский

