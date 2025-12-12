Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті
Київ • УНН
Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" підтвердило факт проведення успішної операції з блокування російських військ у Куп’янську на Харківщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу корпусу.
Деталі
Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ "Хартія" у взаємодії з тактичною групою "Куп’янськ" під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і Командувача НГУ Олександра Півненка.
Участь в операції беруть бригада "Хартія", 475-й штурмовий полк "Код 9.2" 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога
Там додали, що Сили оборони України звільнили Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська.
Нагадаємо
OSINT-проект DeepState повідомляв, що Сили оборони України успішно заблокували російські війська в Куп'янську Харківської області та зачистили північно-західну околицю міста. Наразі операція триває.