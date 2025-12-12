$42.270.01
10:25
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" підтвердило успішну операцію з блокування російських військ у Куп’янську.

Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті

Командування корпусу Національної гвардії України "Хартія" підтвердило факт проведення успішної операції з блокування російських військ у Куп’янську на Харківщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу корпусу.

Деталі

Планування та командування операцією здійснював 2-й Корпус НГУ "Хартія" у взаємодії з тактичною групою "Куп’янськ" під безпосереднім контролем Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і Командувача НГУ Олександра Півненка.

Участь в операції беруть бригада "Хартія", 475-й штурмовий полк "Код 9.2" 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога

- йдеться в повідомленні.

Там додали, що Сили оборони України звільнили Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська.

Нагадаємо

OSINT-проект DeepState повідомляв, що Сили оборони України успішно заблокували російські війська в Куп'янську Харківської області та зачистили північно-західну околицю міста. Наразі операція триває.

Євген Устименко

