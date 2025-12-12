Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе
Киев • УНН
Командование корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" подтвердило успешную операцию по блокированию российских войск в Купянске.
Командование корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" подтвердило факт проведения успешной операции по блокированию российских войск в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу корпуса.
Подробности
Планирование и командование операцией осуществлял 2-й Корпус НГУ "Хартия" во взаимодействии с тактической группой "Купянск" под непосредственным контролем Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Командующего НГУ Александра Пивненко.
Участие в операции принимают бригада "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады. Группировка совершила прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение врага
Там добавили, что Силы обороны Украины освободили Кондрашовку, Радьковку и их окрестности и ряд кварталов на севере Купянска.
Напомним
OSINT-проект DeepState сообщал, что Силы обороны Украины успешно заблокировали российские войска в Купянске Харьковской области и зачистили северо-западную окраину города. В настоящее время операция продолжается.