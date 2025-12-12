Сили оборони України заблокували росіян в Куп'янську: північно-західна околиця міста зачищена - DeepState

Сили оборони України здійснили успішну операцію з блокування російських окупантів у Куп'янську Харківської області та зачистити всю північно-західну околицю міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проект DeepState.

Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного та північно-західних околиць самого Куп'янська.

Сили Оборони продовжують виявлення та знищення виродків вже у центральній частині міста, де кацап має декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває