Сили оборони України заблокували росіян в Куп'янську: північно-західна околиця міста зачищена - DeepState
Київ • УНН
Сили оборони України успішно заблокували російські війська в Куп'янську Харківської області та зачистили північно-західну околицю міста. Операція триває, українські військові продовжують виявляти та знищувати окупантів у центральній частині міста.
Сили оборони України здійснили успішну операцію з блокування російських окупантів у Куп'янську Харківської області та зачистити всю північно-західну околицю міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на OSINT-проект DeepState.
Деталі
Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сил. Сили Оборони відносно блискавично зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Мирного та північно-західних околиць самого Куп'янська.
Сили Оборони продовжують виявлення та знищення виродків вже у центральній частині міста, де кацап має декілька анклавів, куди ті змушені були відтягнутися. Операція триває
Участь в операції взяли бійці підрозділів Збройних сил (зокрема Сил спеціальних операції), Національної гвардії, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної поліції (зокрема КОРД), Військової служби правопорядку, а також спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України і тактичної групи "Куп’янськ".
