Окупанти вбили цивільного на Куп’янському напрямку та замінували місце удару FPV-дроном

Ексклюзив
08:43 • 4576 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
07:59 • 7308 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Ексклюзив
07:38 • 10748 перегляди
Українці відмовляються від здобних булок та пшеничного хліба: ринок переорієнтовується на прості рецептури
10 грудня, 21:59 • 20501 перегляди
Трамп: 82% українців вимагають мирної угоди, а Зеленський має бути реалістом
10 грудня, 18:59 • 35619 перегляди
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Ексклюзив
10 грудня, 17:30 • 33749 перегляди
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
10 грудня, 17:11 • 34645 перегляди
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
10 грудня, 16:59 • 30109 перегляди
Зеленський підписав Бюджет-2026
10 грудня, 14:44 • 27806 перегляди
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
Ексклюзив
10 грудня, 14:20 • 34843 перегляди
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
Публікації
Ексклюзиви
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
08:43 • 4576 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 28829 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 30381 перегляди
Обмеження доступу до інформації про військові кримінальні правопорушення: в Офісі Генпрокурора дали роз'яснення10 грудня, 13:56 • 36887 перегляди
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo10 грудня, 12:17 • 40113 перегляди
Окупанти вбили цивільного на Куп’янському напрямку та замінували місце удару FPV-дроном

Київ • УНН

 • 36 перегляди

російські окупанти вбили цивільного чоловіка на Куп’янському напрямку, завдавши удару FPV-дроном. Після цього росіяни замінували місце удару другим FPV-дроном типу "ждун".

Окупанти вбили цивільного на Куп’янському напрямку та замінували місце удару FPV-дроном

російські окупанти на Куп’янському напрямку у Харківській області вбили цивільного і замінували місце удару FPV-дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ.

Деталі

Оператори бригади виявили тіло цивільного чоловіка під час повітряної розвідки на дорозі неподалік населеного пункту Новоплатонівка на Купʼянському напрямку. Він рухався мототранспортом та загинув унаслідок прицільного удару російського FPV-дрона.

Також росіяни розмістили поблизу місця ураження другий FPV-дрон типу "ждун" з метою повторного ураження будь-якої особи, яка наблизиться до загиблого або проїжджатиме тим самим маршрутом.

Моторошні кадри чергового російського воєнного злочину бійці ЗСУ опублікували в Telegram.

Увага, відео 18+!!!

Особливо наголошуємо, що в зазначеному районі не розташовано жодних позицій чи об’єктів Сил оборони України, що свідчить про навмисне та цілеспрямоване застосування озброєння проти цивільного населення

 - заявили в бригаді.

Нагадаємо

У Костянтинівці Донецької області під удар російських військ потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Харківська область
Збройні сили України
Україна
Костянтинівка