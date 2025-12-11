Окупанти вбили цивільного на Куп’янському напрямку та замінували місце удару FPV-дроном
Київ • УНН
російські окупанти вбили цивільного чоловіка на Куп’янському напрямку, завдавши удару FPV-дроном. Після цього росіяни замінували місце удару другим FPV-дроном типу "ждун".
російські окупанти на Куп’янському напрямку у Харківській області вбили цивільного і замінували місце удару FPV-дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ЗСУ.
Деталі
Оператори бригади виявили тіло цивільного чоловіка під час повітряної розвідки на дорозі неподалік населеного пункту Новоплатонівка на Купʼянському напрямку. Він рухався мототранспортом та загинув унаслідок прицільного удару російського FPV-дрона.
Також росіяни розмістили поблизу місця ураження другий FPV-дрон типу "ждун" з метою повторного ураження будь-якої особи, яка наблизиться до загиблого або проїжджатиме тим самим маршрутом.
Моторошні кадри чергового російського воєнного злочину бійці ЗСУ опублікували в Telegram.
Увага, відео 18+!!!
Особливо наголошуємо, що в зазначеному районі не розташовано жодних позицій чи об’єктів Сил оборони України, що свідчить про навмисне та цілеспрямоване застосування озброєння проти цивільного населення
Нагадаємо
У Костянтинівці Донецької області під удар російських військ потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.