Оккупанты убили гражданского на Купянском направлении и заминировали место удара FPV-дроном

российские оккупанты на Купянском направлении в Харьковской области убили гражданского и заминировали место удара FPV-дроном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ВСУ.

Операторы бригады обнаружили тело гражданского мужчины во время воздушной разведки на дороге недалеко от населенного пункта Новоплатоновка на Купянском направлении. Он двигался на мототранспорте и погиб в результате прицельного удара российского FPV-дрона.

Также россияне разместили вблизи места поражения второй FPV-дрон типа "ждун" с целью повторного поражения любого лица, которое приблизится к погибшему или будет проезжать тем же маршрутом.

Жуткие кадры очередного российского военного преступления бойцы ВСУ опубликовали в Telegram.

Особо подчеркиваем, что в указанном районе не расположены никакие позиции или объекты Сил обороны Украины, что свидетельствует о преднамеренном и целенаправленном применении вооружения против гражданского населения