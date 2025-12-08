Родина з дітьми у Костянтинівці потрапила під удар російського дрона, їдучи по воду: 4 поранених
Київ • УНН
У Костянтинівці родина з чотирьох осіб, серед яких двоє неповнолітніх, отримала мінно-вибухові травми та осколкові поранення від удару FPV-дрона. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
У Донецькій області під удар російських військ по Костянтинівці потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"8 грудня 2025 року о 09:00 окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, "внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей - 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років". У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травм, осколкові поранення та контузію.
Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу та ушпиталено.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Краматорській МВА повідомили зокрема, що Краматорськ добу був під комбінованим обстрілом.
Зі слів Філашкіна, за 7 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 Дружківці, по 1 у Костянтинівці та Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.