Родина з дітьми у Костянтинівці потрапила під удар російського дрона, їдучи по воду: 4 поранених

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Ексклюзив
12:25 • 1404 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 4980 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 11856 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 7972 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 10177 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 10906 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 9234 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 21531 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 12064 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23649 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Норвегії викрили російську операцію впливу на академічну та експертну спільноту - ЦПД8 грудня, 03:09 • 5600 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 7442 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 22271 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 9700 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 11464 перегляди
Публікації
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 1404 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 11856 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 21531 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 66355 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 75766 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 21532 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 50080 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 60446 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 61322 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 75412 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Соціальна мережа
The Guardian

Родина з дітьми у Костянтинівці потрапила під удар російського дрона, їдучи по воду: 4 поранених

Київ • УНН

 • 182 перегляди

У Костянтинівці родина з чотирьох осіб, серед яких двоє неповнолітніх, отримала мінно-вибухові травми та осколкові поранення від удару FPV-дрона. Постраждалих госпіталізовано, їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.

Родина з дітьми у Костянтинівці потрапила під удар російського дрона, їдучи по воду: 4 поранених

У Донецькій області під удар російських військ по Костянтинівці потрапила родина, яка їхала по воду на велосипедах - поранено 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх, повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

"8 грудня 2025 року о 09:00 окупаційні війська завдали удару по Костянтинівці за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась родина, яка їхала по воду на двох велосипедах", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, "внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його дружина 32 років та двоє їх неповнолітніх дітей - 7-річна дівчинка та хлопчик 12 років". У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травм, осколкові поранення та контузію.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу та ушпиталено.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Краматорській МВА повідомили зокрема, що Краматорськ добу був під комбінованим обстрілом.

Зі слів Філашкіна, за 7 грудня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 Дружківці, по 1 у Костянтинівці та Лимані. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Дружківка
Вадим Філашкін
Донецька область
Костянтинівка
Краматорськ