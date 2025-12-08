Семья с детьми в Константиновке попала под удар российского дрона, когда ехала за водой: 4 раненых

$42.060.13
49.000.23
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 310 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 2662 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 5938 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 12638 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 8762 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 10518 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 11167 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 9538 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 22153 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
8 декабря, 06:59 • 12118 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
89%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Норвегии разоблачили российскую операцию влияния на академическое и экспертное сообщество - ЦПД8 декабря, 03:09 • 6098 просмотра
Встреча европейских лидеров с Зеленским в Лондоне: у Стармера озвучили главный принцип переговоров8 декабря, 03:43 • 8058 просмотра
Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне8 декабря, 04:16 • 22619 просмотра
Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домамPhotoVideo8 декабря, 06:54 • 10165 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп08:22 • 11799 просмотра
публикации
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 310 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 2660 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
10:53 • 12638 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22153 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 66745 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Германия
Великобритания
Соединённые Штаты
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
08:10 • 22153 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 50256 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 60613 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 61490 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 75574 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Financial Times
Социальная сеть
Хранитель

Семья с детьми в Константиновке попала под удар российского дрона, когда ехала за водой: 4 раненых

Киев • УНН

 • 690 просмотра

В Константиновке семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних, получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения от удара FPV-дрона. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Семья с детьми в Константиновке попала под удар российского дрона, когда ехала за водой: 4 раненых

В Донецкой области под удар российских войск по Константиновке попала семья, которая ехала за водой на велосипедах - ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"8 декабря 2025 года в 09:00 оккупационные войска нанесли удар по Константиновке с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась семья, которая ехала за водой на двух велосипедах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "в результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его жена 32 лет и двое их несовершеннолетних детей - 7-летняя девочка и мальчик 12 лет". У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.

Состояние детей и их отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь и госпитализированы.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В Краматорской ГВА сообщили, в частности, что Краматорск сутки был под комбинированным обстрелом.

По словам Филашкина, за 7 декабря россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Дружковке, по 1 в Константиновке и Лимане. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Дружковка
Вадим Филашкин
Донецкая область
Константиновка
Краматорск