Семья с детьми в Константиновке попала под удар российского дрона, когда ехала за водой: 4 раненых
Киев • УНН
В Константиновке семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних, получила минно-взрывные травмы и осколочные ранения от удара FPV-дрона. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
В Донецкой области под удар российских войск по Константиновке попала семья, которая ехала за водой на велосипедах - ранены 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"8 декабря 2025 года в 09:00 оккупационные войска нанесли удар по Константиновке с помощью FPV-дрона. В зоне поражения оказалась семья, которая ехала за водой на двух велосипедах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, "в результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его жена 32 лет и двое их несовершеннолетних детей - 7-летняя девочка и мальчик 12 лет". У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия.
Состояние детей и их отца врачи оценивают как средней тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь и госпитализированы.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки россияне 29 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. В Краматорской ГВА сообщили, в частности, что Краматорск сутки был под комбинированным обстрелом.
По словам Филашкина, за 7 декабря россияне убили 4 жителей Донетчины: 2 в Дружковке, по 1 в Константиновке и Лимане. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.